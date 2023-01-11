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  4. Cüneyt Çakır'dan çok konuşulacak Müslümanlık açıklaması! Yaşadığı anıyı duyanlar şoke oldu...

Cüneyt Çakır'dan çok konuşulacak Müslümanlık açıklaması! Yaşadığı anıyı duyanlar şoke oldu...

11.01.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, TFF'de hakem eğitmenliği olarak çalışmalara başlamıştı. Hakemlik döneminde yaşadığı anıları anlatan Çakır'ın Müslümanlık hakkındaki anısı sosyal medyada gündeme oturdu.

Cüneyt Çakır'dan çok konuşulacak Müslümanlık açıklaması! Yaşadığı anıyı duyanlar şoke oldu...

Wl Convention organizasyonundaki panele katılan eski hakem Cüneyt Çakır, aktif hakemlik yaptığı dönemde yaşadığı olayları anlattı. Müslüman olmasıyla ilgili bir anısını anlatan Çakır'ın ifadeleri gündeme damga vurdu.

"SEN TÜRKSÜN, MÜSLÜMANSIN, O YÜZDEN ÇOK BİR ŞANSIN YOK"

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Çakır, "2006 yılında ilk FIFA kokartını takmaya hak kazandığım zaman, hakemlik konusunda orada bambaşka bir dünya gördüm. Bana; 'Sen Türksün, Müslümansın, o yüzden çok bir şansın yok' dediler." ifadelerini kullandı.

"ANCAK BANA; 'GRUPÇU MUSUNUZ?' DEDİLER"

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Çakır, "Ne demek istediklerini anlayamadım. O yüksek motivasyonlu, hayalleri olan genç bir hakemi maalesef bu şekilde yolladılar o seminere. Fakat oraya gittiğim zaman, işin aslında öyle olmadığını gördüm. Çok farklı bir ortam vardı. Ülkeme döndüğümde bunu paylaşmak istedim. Paylaştığım konulardan bir tanesi de sahada başarılı bir performans sergilemenin en önemli faktörlerinden birinin ekip olmaktan geçtiğiydi. Ancak bana; 'Grupçu musunuz?' dediler' diye konuştu.


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