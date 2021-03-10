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Cüneyt Çakır'dan tarihe geçen karar!

10.03.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Çakır'dan tarihe geçen karar!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Borussia Dortmund-Sevilla maçında FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır, Borussia Dortmund'un 48'de attığı golü VAR kararıyla iptal etti ve penaltı noktasını gösterdi. Erling Haaland penaltıyı kaçırdı ancak ihlal olduğunu belirten Cüneyt Çakır vuruşu tekrarlattı ve Haaland bu kez topu ağlara gönderdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

VAR İNCELEMESİ SONUCU İLGİNÇ KARAR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.

PENALTI KAÇTI AMA TEKRAR EDİLDİ

Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltının kurallara uygun kullanılmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adamın hakemlikle alakası yok ya,avrupada buna nasıl maçlar veriliyor aklım almıyor
bizim lig maçlarında böyle kararlar verebilir misin acaba hoca efendii...

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