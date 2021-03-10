Cüneyt Çakır'dan tarihe geçen karar!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti.
Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı ardından Cüneyt Çakır penaltının kurallara uygun kullanılmadığını belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
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