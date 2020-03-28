Cüneyt Çakır: Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hakem Cüneyt Çakır, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Çakır, "Evde kalmak bizim evde neler kaçırdığımızı gösterdi" dedi.
"Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya çok zorlu bir süreçte. Biz ülke olarak önlemlerimizi çok erken aldık. Şimdi iş bize düşüyor. Hastalık karşısında yapabileceğimiz en önemli şey evde kalmak. Evde kalıp salgının yayılmasını engellememiz lazım."
"Sporcular, futbol camiası olarak sürekli farklı ülkelere farklı organizasyonlara gidiyorduk. Evde kalmak bizim evde neler kaçırdığımızı gösterdi. Bizim şu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliklerine ihtiyacımız var. Onların önderliğinde biz millet olarak bu hastalığı yenmeliyiz. Sağlık Bakanımız'ın dediği gibi hayat eve sığar. Devlet büyüklerinin dediği talimatlara uymamız gerekiyor. Aile olarak el hijyenine özellikle dikkat ediyor."
Fenerbahçe, antrenman videosunu paylaştı!
Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!
Bakan Koca'dan spor camiasına uyarı!
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Genç kaleciden alkışlanacak hareket!
Koronavirüsle mücadele için dev bağış
Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Burak Yılmaz isyan etti! "Her doktor ayrı konuşuyor!"
Trabzonspor evinde form tutuyor
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
'Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak'
Okuyucu Yorumları 0 yorum