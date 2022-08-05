Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladfı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. "Cüneyt Çakır hakemliği neden bıraktı?", "Cüneyt Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Cüneyt Çakır'ın hakemliği bıraktığını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, deneyimli hakemin yeni görevini duyurdu.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini kendilerine ilettiğini vurgulayan TFF Başkanı, tecrübeli hakemin alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini aktardı.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cüneyt Çakır'ın, 23 Kasım 1976'da dünyaya geldi. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.

Cüneyt Çakır Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.

Cüneyt Çakır, hakemliğin yanı sıra sigortacılık mesleğiyle de uğraştığı bilinmektedir.

Cüneyt Çakır, 1994'de hakemlik kariyerine başladı.

1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu.

Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir.

Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti.

Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 yılında Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

