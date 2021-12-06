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Cüneyt Çakır'ın Galatasaray maçındaki konuşması ortaya çıktı!

06.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da Altay'a kaybedilen 2 puan sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepkiler gelmişti. Maçın son dakikalarında Altay'a VAR kararı ile verilen penaltı büyük tartışmalara neden olmuştu. Cüneyt Çakır'ın maç içindeki konuşmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cüneyt Çakır'ın Galatasaray maçındaki konuşması ortaya çıktı!
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Altay’ın 17. dakikada Cesar Pinares ile attığı gole Galatasaray, 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile karşılık vermişti.

CÜNEYT ÇAKIR VAR’DAN İZLEDİ VE PENALTI DEDİ

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Galatasaray, 79. dakikada Mbaye Diagne’nin kafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Sarı kırmızılı ekip Diagne ile birlikte bu sezon ilk kez kornerden gol bulmuş oldu. Altay, 85. dakikada penaltı kazandı. Karamoko Bamba, kazanılan penaltı vuruşunu 86. dakikada gole çevirdi ve maça eşitliği getirdi. Mücadelenin 83. dakikasında Altay’ın kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Öztürk’ün yaptığı kafa vuruşu Berkan Kutlu’dan geri döndü. Pozisyonun ardından Altaylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltıyı kullanan Bamba, topu ağlarla buluşturdu.

PENALTIYA TEPKİ! KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

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Penaltı pozisyonunun kahramanı Berkan Kutlu Cüneyt Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi. Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

'ELLERİMİ NASIL SAKLAYABİLİRİM HOCAM?'

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Konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA DA TEPKİ GÖSTERDİ

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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da maç içinde yaşadığı bir pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti. Ayrıca Sarı Kırmızılılar ilk yarıda İbrahim Özdemir'in ceza sahası içinde elle oynadığı yönünde itirazlarda bulunmuş fakat oyun devam etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Galatasaray Futbol Kulübü Altay Berkan Kutlu Fernando Muslera
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