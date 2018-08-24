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Cüneyt Çakır Süper Lig'deki 300. maçını yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kariyerli hakemi olarak kabul edilen Cüneyt Çakır'ın 3. dalya heyecanı. Cüneyt Çakır, Göztepe - Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'deki 300. maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır Süper Lig'deki 300. maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması ile ligdeki 300. maçına çıkacak.

Süper Lig'de ilk maçına 2001 yılında çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Çakır, bugüne kadar 299 Süper Lig maçında görev aldı.

İlk maçı Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'deki 17. yılını geçiren deneyimli hakem, ilk maçına 2001-2002 sezonunda çıktı.

Cüneyt Çakır'ın, ilk düdük çaldığı maçta 29 Eylül 2001'de Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Malatya İnönü Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'deki ilk maçında 1 kırmızı ve 4 sarı kart gösteren Çakır. Bir kez de penaltı kararı verdi.

Cüneyt Çakır'ı Fırat Aydınus takip ediyor

Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Çakır, aynı zamanda Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem unvanını da elinde bulunduruyor.

Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001-2002 sezonundan bu yana görev yapıyor. Çakır'ı, 290 maçla Fırat Aydınus takip ediyor.

İki kez Dünya Kupası yarı finalinde görev yaptı

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği yarı final maçında görev yapan Çakır, Rusya'daki şampiyonada Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında da düdük çalmıştı.

Üst üste iki Dünya Kupası'nda görev alan Cüneyt Çakır, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabakayı yönetmişti.

Dünya Kupası'nda 6 meç yöneten Çakır, toplam 164 uluslararası karşılaşmada görev aldı.

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