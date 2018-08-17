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Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Süper Kupa maçını yönetecek!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, El-Hilal ile El Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasında düdük çalacak.

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Süper Kupa maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, El-Hilal ile El Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile Çakır, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Loftus Road Stadyumu'nda yarın TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan Muhammed Alismail olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır El-Hilal El Ittihad

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