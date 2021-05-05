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  4. Cüneyt Çakır Türkiye A Milli Takım maçına atanabilir

Cüneyt Çakır Türkiye A Milli Takım maçına atanabilir

05.05.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene düzenlenecek olan EURO 2020'de hakemler, kendi ülkelerinin maçlarına atanabilecek.

Cüneyt Çakır Türkiye A Milli Takım maçına atanabilir

UEFA, Euro 2020 öncesinde internet sitesinde yayınladığı 4 maddelik Covid-19 talimatıyla hakemlerin kendi ülkelerinin maçlarını yönetebilmesinin yolunu açtı.

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4 maddelik talimatın son maddesine göre bir maça atanan hakem ekibinde hakemlerden birinin pozitif test edilmesi durumunda UEFA eğer gerekiyorsa takımlardan birinin ülkesine mensup veya FIFA kokartlı olmayan bir hakemi o maça atayabilecek. Bununla birlikte Türkiye’nin bir maçında maçın hakemi veya yardımcılardan birinin testi pozitif çıkarsa Cüneyt Çakır veya yardımcılarından biri Türkiye karşılamasına atanabilir.

HÜKMEN YENİLGİ İÇİN 48 SAAT BEKLENECEK

Talimata göre eğer bir takımda bir grup oyuncu ulusal ve yerel yetkililer tarafından karantinaya veya izolasyon sokulursa takımın oynayabilecek 1’i kaleci en az 13 oyuncusu olduğu sürece o takım planlandığı gibi o maça çıkacak. Ancak eğer oyuncu sayısı 13’ün altına inerse maç en fazla 48 saat ertelenecek ve eğer belirlenen gün ve saatte yine oynanamazsa kadroya gerekli sayıda oyuncuyu sağlayamayan takım 3-0 hükmen yenik sayılacak. Ayrıca kadrodan hastalık nedeniyle çıkarılacak oyuncular da tekrar kadroya alınamayacak.

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Cüneyt Çakır
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