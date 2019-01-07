Cüneyt Çakır: VAR ile hakemler özgüven kazandı

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Takımların devre arası kampında hakemler olarak da kamp yaptıklarını dile getiren Cüneyt Çakır, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak için eğitimler aldıklarını söyledi. Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile hakemlerin öz güven kazandığını dile getiren Çakır, karşılaşmaları büyük küçük olarak nitelendirmediklerini adaleti sağlamak için sahada yer aldıklarını kaydetti.

Öncelikle teknik eğitimler aldıklarını ifade eden Cüneyt Çakır, ''Antrenmanlarda fiziksel olarak hazırlandık, VAR ile ilgili eğitimlerimizi aldık. İkinci yarıya daha iyi hazır olmak için elimizden geleninin en iyisini yapıyoruz burada'' dedi.

"70 HATALI KARAR VAR İLE DEĞİŞTİRİLDİ"

Hatalarıyla sevaplarıyla ilk yarının sona erdiğini dile getiren Cüneyt Çakır, ''Baktığınız zaman futbolda söz sahibi ülkeler VAR sistemine geçti bizde bu sisteme geçen ülkelerden biriyiz. Tabii ki de 70 tane karar değiştirilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapmış olduğu bir istatistik var. 70 tane hatalı karar verilmiş ve bunlar VAR üzerinden değiştirilmiş. Bunun yanında hatalar olmadı mı oldu zaten bu seminerde bu hataları en aza indirmek için çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi olacak'' diye konuştu.