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Cüneyt Çakır, Vitor Hugo'yu tebrik etti

12.04.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo'nun profesyonelliği ile hakem Cüneyt Çakır'ın takdirini kazandı.

Cüneyt Çakır, Vitor Hugo'yu tebrik etti

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 86. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan Vitor Hugo'nun profesyonelliği, maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından takdir edildi.

Sarı kartı bulunan bordo-mavili oyuncunun Michalak'a yaptığı taktik faul, ikinci sarı ve sonrasında kırmızı ile cezalandırılırken, tecrübeli stoper itiraz etmeden soyunma odasına gitti. Bugüne kadar sürekli itirazlarla karşılaşan, en hafif kararlarda bile karşısında bir oyuncu bulan hakem Çakır, Vitor Hugo'nun bu tavrından hoşlandı.

Tecrübeli hakemin, profesyonelliğinden dolayı Vitor Hugo'ya bu konuda takdirlerini sunduğu ve teşekkür ettiği öğrenildi. Maç bitiminde soyunma odası koridorlarında karşılaştığı Trabzonsporlu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Çakır'ın, profesyonelliğini övdüğü ifade edildi.

Brezilyalı stoper, Hatay maçında yer almayacak.

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Cüneyt Çakır Trabzonspor
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cuneyt cakir begenmistir 2 hafta sonra bidaha kirmizi verir

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