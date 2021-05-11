SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Cüneyt Köz: Bursaspor'da devam etmek istiyorum

Cüneyt Köz: Bursaspor'da devam etmek istiyorum

11.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor’la sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan Cüneyt Köz, çok önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı takımda devam etmek istediğini ancak kongre sürecinin bu durumu netleştireceğini dile getirdi.

Cüneyt Köz: Bursaspor'da devam etmek istiyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Cüneyt Köz, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yeşil-beyazlı takımda çok güzel günler geçirdiğini belirten tecrübeli futbolcu, Bursaspor’da devam etmek istediğini ancak kongre sürecinin de beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cüneyt Köz şunları söyledi:

"Bursaspor gerçekten büyük bir camia. Burada kalmak isterim. Ancak önümüzde bir kongre süreci var. Bunu beklemek lazım. Çünkü herkesin farklı görüşü olabilir. Hocamız Mustafa Er’le de yola devam etmek çok isterim. Çok karakterli ve dürüst bir kişi. Bu seviyeye gelmemizde, birlik beraberliğin oluşmasında en büyük faktör o oldu."

"GELECEK OLAN YÖNETİMİN KARARI ÇOK ÖNEMLİ"

Bursaspor taraftarına da övgüler yağdıran Cüneyt Köz, şu şekilde devam etti:

"Bursaspor taraftarı Türkiye’nin hatta Avrupa’nın konuştuğu işlere imza atıyor. Son zamanlarda gücünü yakından hissedemesek de biliyoruz ki onlar her zaman yanımızdaydı. Böyle büyük bir taraftardan da ayrılmak istemem açıkçası. Performansımın yükselmesinde de onların desteği çok büyük rol oynadı. Dediğim gibi kongre sürecini beklemek zorundayım. Gelecek olan yönetim belki devam etmek ister, belki istemez. Teklifler geliyor, arayanlar oluyor ama ben bekliyorum. Umarım herkes için hayırlısı olur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Yusuf Yazıcı’dan Çağatay Yılmaz’a tebrik Yusuf Yazıcı’dan Çağatay Yılmaz’a tebrik
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.