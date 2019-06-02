Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. Özdemir'in kendisi için kilo aldın diyenlere isyan etti. Ünlü gazeteci, hakkında yorumda bulunan kişiler için "Dost most değilsin; hıyarın tekisin" sözlerini sarf etti.

"HIYARIN TEKİSİN"

Özdemir paylaştığı videoda şu açıklamalara yer verdi. "Çok kilo almışsın. Sana ne! Aldıysam ben aldım. Bir de bunu marifet olarak söylerler ‘ama ben senin arkadaşınım dost acı söyler!’ Dost most değilsin; hıyarın tekisin...”

