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Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Cüneyt Özdemir, kendisine 'Kilo almışsın' diyenlere ateş püskürdü. Özdemir, bu konuyla ilgili çektiği videoda "Sana ne! Aldıysam ben aldım. Dost most değilsin; hıyarın tekisin." açıklamasıyla dikkatleri üstüne topladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. Özdemir'in kendisi için kilo aldın diyenlere isyan etti. Ünlü gazeteci, hakkında yorumda bulunan kişiler için "Dost most değilsin; hıyarın tekisin" sözlerini sarf etti.

"HIYARIN TEKİSİN"

Özdemir paylaştığı videoda şu açıklamalara yer verdi. "Çok kilo almışsın. Sana ne! Aldıysam ben aldım. Bir de bunu marifet olarak söylerler ‘ama ben senin arkadaşınım dost acı söyler!’ Dost most değilsin; hıyarın tekisin...”

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