MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Özdemir’den çok sert Kerem Kınık çıkışı: ‘Bu adamı hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız’

Cüneyt Özdemir’den çok sert Kerem Kınık çıkışı: ‘Bu adamı hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız’

01.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Özdemir, depremin ilk saatinden itibaren yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman gündeme gelen Özdemir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşımlarda ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a çok sert tepki gösterdi. Özdemir, Kızılay Başkanı Kınık için "Bu adamı hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız" ifadesini kullandı.

Cüneyt Özdemir’den çok sert Kerem Kınık çıkışı: ‘Bu adamı hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız’

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken depremin ilk saatinden itibaren yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında paylaşımlarda bulunarak tepkisini dile getirdi.

Cüneyt Özdemir, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

*"Milyonlarca sosyal medya hesabında yas tutuyoruz. Selfie yok, kutlama yok, hiç ama hiç bir şey yok.
Kendi resmini paylaşan tek bir kişi var!
Neyin başkanı olur,kimin başkanı olur bilmiyorum ama geçtim çadır satmayı bu resimle bizim için bitmiştir.

Yenildin şampiyon.

Bu adamı bundan sonra hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız. Kızılay Başkanlığında bir gün bile tutanlara yazıklar olsun…
Bizim için bir ‘hiç’tir."

cüneyt özdemir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozu tartışma yarattı! 'Ülke bu haldeyken...'Bikinili pozu tartışma yarattı! 'Ülke bu haldeyken...'
"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt
Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Kızılay kerem kınık sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Depremde yerle bir olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.