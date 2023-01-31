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Cüneyt Özdemir Oğuzhan Uğur'la dalga geçti! Hayko Cepkin'den yanıt gelince ortam gerildi

31.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için verileri alıp yayın yapacaklarını açıklatınca Cüneyt Özdemir komedyeni ti'ye aldı. Özdemir'in son olarak yayınında söylediği sözlere Hayko Cepkin'den yanıt geldi. İkilinin arasındaki yazışma ise sosyal medyada gündem oldu.

Cüneyt Özdemir Oğuzhan Uğur'la dalga geçti! Hayko Cepkin'den yanıt gelince ortam gerildi

Mevzular Açık Mikrofon'da siyasi liderleri ve parti temsilcileri ağırlayan ve programları uzun süre gündemden düşmeyen YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için harekete geçti ve kanalında seçim gecesi verileri yayınlayacağını söyledi.

Cüneyt Özdemir, Uğur'un paylaşımına "Mesele birincilik değil de bilginin doğruluğu. Bir sıkıntı olursa bizim seçim özel canlı yayınına bağlanabilirsiniz" dedi.

Özdemir bununla da kalmadı yayınında Oğuzhan Uğur ile dalga geçti. Özdemir "Biz zaten yapıyoruz Oğuzhan tüm tarihi kendiyle başlatıyor. Yok Hayko konuk olacakmış yok bilmem ne..." dedi.

Hayko Cepkin ise bu yoruma sosyal medyadan "Mesele kalabalık olmak değil ki en güvenilir olanın seyredilmesi. Herkesin ortak bir derdi var o da gerçek ve güvenilir olan kim ise onu seyredip güvendiği bir yerden bilgiye ulaşmak. Oğuzhan studioda kimse olmadan da geceyi net yürütür. Konuk işi benim geyiğimdi zaten" dedi.

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HAYKO CEPKİN'İN YANITI GÜNDEM OLDU

Özdemir ise bu yoruma "Hayko Bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca" yanıtını verince şarkıcı kızdı.

Ekran Alıntısı

Hayko Cepkin gazeteciye verdiği "Yaaaaa hadi be oradan sen de hahahahahah 'sizin gibi insanlar' a karşı 'bizim gibi insanların' falan cümleye bak. Ben buna çakma nezaketli maval okuma derim. Ömrüm bu cümlelerle uğraşmakla geçti. Bende işlemez" yanıtıyla gündem oldu.

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