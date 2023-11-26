Cüneyt Özdemir, spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkla ilgili detayları açıkladı: "Asıl mağdur Fatih Terim!"

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adının anıldığı dava dosyasıyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özdemir dolandırıcılık davasında asıl mağdurun Fatih Terim olduğunu ifade etti.

İşte Cüneyt Özdemir'in sözleri;

"ASIL NUMARA BAŞKA"

"Bunun adını 'Fatih Terim fonu' koydular. Bu fonun 35 kez adı geçiyor ama Fatih Terim ne şikayetçi ne de şikayet edilen. Sadece Seçil Hanım'ın Fatih Terim'in adını kullandığını görüyoruz. Ancak asıl numara başka. 'Gel gel' yaparken insanlara Denizbank Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı'nın adını kullanıyor. 'Bu iş Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun işi, özel bir fon' diyor. Yalan söylüyor kadın. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun bundan haberinin olduğunu düşünmüyorum. Haberleri olsa 'Hop ne yapıyorsun, bizim bankada öyle şey olur mu?' derler."

"MAĞDURLARIN EN BAŞINDAKİ İSİM TERİM"

"Öyle sürreal şeyler var ki... Kadın, 'Yüzde 253, 380 faiz vereceğim' diyor. Kadın sadece ünlüleri, zenginleri dolandırmıyor, akrabalarını da dolandırıyor. Sadece milyon dolarların peşinde değil, ne tutarsa. Şu anda bir mağdur varsa adı bu şekilde kullanıldığı için Fatih Terim en başında gelen isimdir."





