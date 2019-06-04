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Cuphead, Tesla otomobillere geliyor

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Cuphead; PC, Xbox One ve Nintendo Switch’in ardından Tesla otomobillerin ekranından da oynanabilecek.

Cuphead, Tesla otomobillere geliyor

Studio MDHR tarafından 2014 yılında PC ve Xbox One için duyurulan Cuphead, farklı tarzı ve 1980’lerin çizgi filmlerinden esinlenen çizimleri ile çok kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Çok tatlı görünmesine rağmen zorluğu ile gamepad kırdıran oyun, geçtiğimiz aylarda ise Nintendo Switch platformuna gelmişti.

Bugün ise Cuphead hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi Tesla otomobillerin kokpit bölümünde olukça büyük dokunmatik bir ekran yer alıyor. Söylenene göre; Studio MDHR ile Tesla anlaşmış ve Cuphead’i, Model 3, Model S ve Model X araçlarına getirmeye hazırlanıyor.

Şimdilik Cuphead’in Model 3, Model S ve Model X’te nasıl oynanacağı ve nasıl bir satış politikası ile satılacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir oyunun otomobilin içerisinde olması sürücünün dikkatini dağıtabilir. Bakalım Tesla, otomatik pilot modu dışında bu oyunu oynatmama gibi güvenlik önlemleri alacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Cuphead Tesla

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