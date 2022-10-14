Cüretkar elbisesiyle gündemdeydi! Emily Ratajkowski'den Brad Pitt açıklaması

New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çeken Emily Ratajkowski'nin elbisesi, Vogue dergisi tarafından "Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" olarak yorumlanmıştı.

İddialı tarzıyla gündeme gelen model kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı haberlerinin ardından Brad Pitt ile anılıyordu. Haftalar sonra konuya ilişkin sessizliğini bozan ünlü model, Pitt ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Page Six'te yer alan habere göre; Ratajkowski, aşk yaşadığı iddiaları üzerine hala bekar olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.

31 yaşındaki model, "Hayatımda ilk defa bekarım ve dışarıdan nasıl algılandığım konusunda aşırı endişe duymama özgürlüğünün tadını çıkarıyormuşum gibi hissediyorum. 'Kafaya takmamak', gerçekten mutlu olmanın ve hayatında kontrole sahip olmanın en iyi yollarından biri" ifadelerini kullandı.



