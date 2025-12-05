Curling nedir, nasıl oynanır?

Olimpiyat Oyunları köklü bir geçmişe sahiptir. Antik Yunan'da düzenlenen binlerce yıllık bir tarihe dayanır. Modern anlamda ilk Olimpiyat Oyunları 1896 yılında Paris'te düzenlenmiştir. Olimpiyatlar tek çatı altında anılsa da yaz ve kış olarak ikiye ayrılır. Kış Olimpiyatları ilk kez 1926 yılında düzenlenmiştir.

Kış Olimpiyatlarının popülaritesi ve yayılım alanı daha düşüktür. Bunun sebebi Kış Olimpiyat oyunlarındaki branşlarda yer alabilecek ülkelerin önünde iklim engeli bulunmasıdır. Teoride bir sınırlama yoktur. Ancak ülkelerin önemli bir kısmında gerekli altyapı, imkan ve uygun bir spor kültürü gelişmemiştir. Kış Olimpiyatları bünyesinde yer alan "curling" geniş bir yayılım alanına sahiptir.

Curling nedir?

Curling sporu buz üzerinde oynanan 4 kişilik bir takım sporudur. 1998 Nagano Kış Olimpiyatları'nda Olimpik bir branş olmuştur. Olimpik seviyede erkekler, kadınlar ve karma olarak 3 kategoride gerçekleştirilir.

Curlingde sporcular buz pistinin belirli noktasında bulunan hedef dairelere (house) 20 kg ağırlığındaki granit taşları kaydırarak en yüksek puanı kazanmaya çalışır. Takım oyunu, strateji ve hassasiyet gerektiren bir spordur. Takım halinde mücadele edilmesine karşın karşılıklı fiziksel temas bulunmaz ve takımlar aynı anda atış gerçekleştirmez. Sıra ve derece usulüne göre oynanır.

Curlingdeki amaç taşı hedefin merkezine en yakın konuma atmaktır. Curling buz satrancı olarak da anılmaktadır. Çünkü takımlar birbirlerinin taşlarına müdahale edebilir ve pozisyonlarını bozabilir. Curling kuralları içerisinde rakibin taşını kapatmak, rakibin taşını alandan çıkartmak, taşını gizlemek, iki taş arasına yerleşmek ve kombine vuruşlarla çoklu taş kırmak serbesttir. Yani sporcuların topu merkez noktaya yaklaştırmaları yeterli değildir.

Taşların pozisyonları her hak sonrasında değişebilir. Buradaki stratejiler çeşitlidir. Sporcular takip eden atışlar için taşlarını feda edebilir veya oyun planını rakibin oyununu bozmak üzerine kurgulayabilir. Oyuncular hakları süresince en iyi skoru elde etmeye çalışır.

Curling nasıl oynanır?

Curling end (set) üzerinden oynanır. Her end içerisinde takımların sekizer taş hakkı mevcuttur. Oyuncular ikişer kez atış hakkı kullanır. Tüm atışlar tamamlandıktan sonra end sonra erer ve hedef noktaya yakınlıkta en fazla puana sahip takım seti kazanır. Curling oyunları toplamda 8-10 end sürmektedir.

Curlingde oyunlar başlangıç alanından (hack) yapılan atışla başlar.

Curlingde iki aşama mevcuttur. İlk olarak atıcı taşı ileri doğru iter. Bu kontrollü bir süreçtir. Taş ileri atılmaz ve itilerek buzun üzerinde dengeli olarak ilerlemesi sağlanır. Taş, bırakıldıktan sonra oyuncu taşın yönünü ve dönüşünü belirleyecek şekilde bileğini hafifçe çevirir. Sola veya sağa dönüş verilir. Bu işlem "curl efekti" olarak adlandırılır.

İkinci aşama ise "süpürme (sweeping)" olarak adlandırılır. İki oyuncu, atıcı topu elinden çıkardığı andan itibaren buz zemin üzerine süpürme işlemine başlar. Bu işlem sürtünme yaratarak buz zeminini hafifçe eritmektir. Eriyen buz üzerinde taş daha ileriye kayar. Süpürme sonlara doğru yavaşlar ve taşın hızı düşürülür. Taş yol üzerindeyken hızlı ve dinamik bir karar süreci gerekir. Süpürme işlemi ile taş hedefe en yakın konuma yaklaştırılması hedeflenir.