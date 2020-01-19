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  4. Curling’te duble mix takımı üst tura çıktı

Curling’te duble mix takımı üst tura çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’nda curling duble mix takımı bir üst tura yükseldi.

Curling’te duble mix takımı üst tura çıktı

3’üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’nda antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır’ın yaptığı Berfin Cengiz ve İsveç’ten Morberg Olle’nin oluşturduğu duble mix takımı Yeni Zelanda-Estonya’lı rakiplerini 7-3 yenerek bir üst tura çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre lozan Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları

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