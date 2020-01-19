Curling’te duble mix takımı üst tura çıktı

3’üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’nda antrenörlüğünü Bilal Ömer Çakır’ın yaptığı Berfin Cengiz ve İsveç’ten Morberg Olle’nin oluşturduğu duble mix takımı Yeni Zelanda-Estonya’lı rakiplerini 7-3 yenerek bir üst tura çıktı.
(DHA)
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