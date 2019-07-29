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Cüzdanından çıkanlar şaşırttı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Cüzdanızda neler olduğunu hiç düşündünüz mü? Kartlar, kimlik, para, vesikalıklar ve unutulmuş birçok şey... Peki diğer ülkelerdeki kişilerin cüzdanlarında neler var? İşte bunun yanıtı...

Cüzdanından çıkanlar şaşırttı!

Cüzdanımızda kaç küçük şey taşıdığımızı hiç merak ettiniz mi? Aralarındaki stil çeşitliliğini göstermek için SavingSpot (CashNetUSA olarak da bilinir), 16 ülkeden katılan katılımcıların günlük olarak yanlarında taşıdıkları cüzdanların içlerindeki şeyleri gözler önüne serdi.

Proje organizatörlerine göre, katılımcılara sorulan sorular, bir kişinin cüzdanının içeriğinden, dünyanın farklı yerlerindeki yaşamlar hakkında neler öğrenilebileceklerini görmelerini sağladı.

Irina (27) – Rostov-on-Don, Russia

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Priya (27) – Oklahoma City, USA

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Andrea (32) – Milan, Italy

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Anastasiya (34) – Kharkov, Ukraine

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Anastasia (18) – Hamilton, Canada

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Emre (21) – Izmir, Turkey

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Jayson (36) – Tampere, Finland

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Vivek (27) – Chennai, India

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Ashley (47) – El Valle del Espiritu Santo, Venezuela

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Filip (23) – Prilep, Macedonia

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Molly (24) – Manchester, UK

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Joyce (32) – Tagaytay City, Philippines

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Gerard (58) – Lima, Peru

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Amer (22) – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

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Manzeel (30) Kathmandu, Nepal

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Povilas (29) Vilnius, Lithuania

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