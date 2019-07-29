Cüzdanından çıkanlar şaşırttı!

Cüzdanımızda kaç küçük şey taşıdığımızı hiç merak ettiniz mi? Aralarındaki stil çeşitliliğini göstermek için SavingSpot (CashNetUSA olarak da bilinir), 16 ülkeden katılan katılımcıların günlük olarak yanlarında taşıdıkları cüzdanların içlerindeki şeyleri gözler önüne serdi.
Proje organizatörlerine göre, katılımcılara sorulan sorular, bir kişinin cüzdanının içeriğinden, dünyanın farklı yerlerindeki yaşamlar hakkında neler öğrenilebileceklerini görmelerini sağladı.
Irina (27) – Rostov-on-Don, Russia
Priya (27) – Oklahoma City, USA
Andrea (32) – Milan, Italy
Anastasiya (34) – Kharkov, Ukraine
Anastasia (18) – Hamilton, Canada
Emre (21) – Izmir, Turkey
Jayson (36) – Tampere, Finland
Vivek (27) – Chennai, India
Ashley (47) – El Valle del Espiritu Santo, Venezuela
Filip (23) – Prilep, Macedonia
Molly (24) – Manchester, UK
Joyce (32) – Tagaytay City, Philippines
Gerard (58) – Lima, Peru
Amer (22) – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Manzeel (30) Kathmandu, Nepal
Povilas (29) Vilnius, Lithuania
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