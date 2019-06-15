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Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 15.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

The Witcher serisinin yaratıcısı olan CD Projekt RED, 16 Nisan 2020 yılında karşımıza Keanu Reeves’li Cyberpunk 2077 ile çıkacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan oyun, grafikleri ile adeta görsel şölen sunacak.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Bugün ise Cyberpunk 2077’nin tahmini sistem gereksinimleri ortaya çıktı. E3 2018 etkinliğinde oyunun Intel i7 8700K işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı üzerinden sergilendiği söyleniyor.

Buradan yola çıkarak oyunun minimumda GTX 1060 serisi bir ekran kartı isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak tahminler oyunun minimumda Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı isteyeceği yönünde. 16 GB RAM de talep eden oyun gerçekten PC’leri zorlayacak gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun merakla beklenen tahmini sistem gereksinimi ile sizleri baş başa bırakalım. Bakalım Cyberpunk 2077’yi PC’niz kaldırabilecek mi?

İşlemci: Intel i7-8700K @ 3.70 GHz

RAM: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Ekran kartı: GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 4 GB

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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 sistem gereksini CD Projekt RED

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