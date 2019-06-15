Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Bugün ise Cyberpunk 2077’nin tahmini sistem gereksinimleri ortaya çıktı. E3 2018 etkinliğinde oyunun Intel i7 8700K işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı üzerinden sergilendiği söyleniyor.

Buradan yola çıkarak oyunun minimumda GTX 1060 serisi bir ekran kartı isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak tahminler oyunun minimumda Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı isteyeceği yönünde. 16 GB RAM de talep eden oyun gerçekten PC’leri zorlayacak gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun merakla beklenen tahmini sistem gereksinimi ile sizleri baş başa bırakalım. Bakalım Cyberpunk 2077’yi PC’niz kaldırabilecek mi?

İşlemci: Intel i7-8700K @ 3.70 GHz

RAM: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Ekran kartı: GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 4 GB

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