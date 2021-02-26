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Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

26.02.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Cyle Larin: Aboubakar ile zevk alıyoruz

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Golden çok galibiyetin mutlu ettiğini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Gol attığım pozisyonda savunmacının topu kapacağını gördüm. Araya girdim. Gol atmamdan çok galibiyet beni mutlu etti. İyi oynadık." şeklinde konuştu.

Verilmeyen golüyle ilgili konuşan Larin, "Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile ilişkisini anlatan golcü futbolcu, "Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da, ben atsam da mutluyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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