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Cyle Larin'in Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

29.09.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta takımda kalmak isteyen ve sözleşme uzatmak için görüşmelere başlanan Kanadalı forvet Cyle Larin'in, istediği ücret belli oldu.

Cyle Larin'in Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

Beşiktaş; bu sezon 1 gol, 1 asist ile oynayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kanadalı forvet Cyle Larin'in sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki golcü oyuncunun istediği maaş da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında, "Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün (dün için) görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" ifadelerini kullandı.

İŞTE LARIN'NİN İSTEDİĞİ MAAŞ

Orta Çizgi sitesinde yer alan habere göre; Kanadalı golcü oyuncunun yıllık 2,5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim ile Cyle Larin ve menajeri arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'a 2018 yılında MLS Ligi ekiplerinden Orlando City'den gelen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 77 maçta 32 gol ve 9 asist kaydetti.

Bir ara takımdan ayrılması gündemde olan, hatta Belçika Ligi takımlarından SV Zulte Waregem'e bir yıl kiralanan Larin, geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koymuş ve birçok Avrupa takımının transfer listesinde yer almıştı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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