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CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti! "Meryem anne çok üzgün..."

12.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç fenomen Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak paylaşımlarıyla dikkat çekti. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaşınca görenler "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti! "Meryem anne çok üzgün..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan Taha Duymaz'ın enkaz altındaki cansız bedenine 12. günde ulaşıldı.

TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla ünlü olan Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak da büyük çaba harcamıştı. CZN Burak deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken Duymaz'ın ailesini de unutmadı.

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Evlatlarını depremde kaybeden anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak o anlardan bazı kareler paylaştı. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaşınca görenler "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

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CZN Burak ayrıca "Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu.

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CZN Burak Taha Duymaz anne ele

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