D ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce D harfi ile başlayan kelimeler

Gerek Türkçe gerekse İngilizce sözcük haznesini genişletmek için yapılması gerekenlerden biri yeni sözcükler öğrenmektir. D harfi ile başlayan kelimeler sayı açısından dört binin üzerindedir. Türk dilimiz farklı kültürler ile geçmişte etkileşim hâlinde olduğundan değişik kelimelere de bünyesinde yer vermektedir. D ile başlayan Türkçe kelimeler dışında birçok İngilizce sözcükte bulunmaktadır.

D ile başlayan kelimeler nelerdir?

D ile başlayan kelimeler sayı olarak bakıldığında yaklaşık olarak 3500 civarında olmaktadır. D harfi, Türk alfabemizin beşinci harfi olarak bilinmektedir. Ç harfi ile E harfi arasında yer alan D harfi aynı zamanda ünsüz harfler sınıfı içerisindedir. Ünsüz harfler kendi içerisinde sert ve yumuşak olmak üzere 2 gruba ayrılır. D harfi yumuşak ünsüz harfler grubu içerine mensuptur. D harfi ile başlayan Türkçe kelimeler sayı olarak fazla olmakla birlikte günümüzde de birçoğu yaygın olarak kullanılır. Bu bağlamda D ile başlayan kelimelerden bazıları şöyledir:

D ile başlayan 4 harfli kelimeler: Dahi, defa, deme, dayı, dava, dadı, demo, dişi, denk, diri, deli, deva, darı, duyu, doğu, düze, dost, dize, dram, diye, depo, deri, diva, debi, dahi gibi.

D ile başlayan 5 harfli kelimeler: Dadaş, dalma, dalak, dağcı, damlı, daimi, damak, damat, değiş, değil, danış, değer, davet, dayak, diğer, dekor, dergi, denek, desen, deney, denli, doyum, düşme, düğme, dönme gibi.

D ile başlayan 6 harfli kelimeler: Damper, dalgıç, dalsız, dağlık, dansçı, dalma, deccal, dapdar, define, darlık, defolu, demode, davalı, delmek, deprem, deveci, dipsiz, dilsiz, dışarı, dişlek, donmak, dolmuş, dönmek, düzine, duyuru gibi.

D ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde yer alan harflerle birçok farklı sözcük oluşturulabilmektedir. Bu durum yabancı dil olarak bilinen İngilizce alfabesi için de geçerlidir. D ile başlayan İngilizce kelimeler, tıpkı Türkçemizde olduğu gibi yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizce alfabesi, Türk alfabesinden farklıdır. Bu farkın en belirgin özelliği İngilizce alfabesinin 26 harften oluşmasıdır. Bu harflerden biri de D harfidir. D harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir: