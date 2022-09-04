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Da Vinci Şifresi oyuncuları kimler? Da Vinci Şifresi filminin konusu ne?

04.09.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Da Vinci Şifresi filmi bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. Dan Brown'ın kitabından uyarlanan film, 18 Mart 2003'te vizyona girmişti. Peki, Da Vinci Şifresi oyuncuları kimler? Da Vinci Şifresi filminin konusu ne? İşte filme ilişkin detaylar...

Da Vinci Şifresi oyuncuları kimler? Da Vinci Şifresi filminin konusu ne?

Da Vinci Şifresi filmi 4 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin başrolünde Tom Hanks bulunuyor. Peki, Da Vinci Şifresi oyuncuları kimler? Da Vinci Şifresi filminin konusu ne?

DA VİNCİ ŞİFRESİ OYUNCULARI KİMLER?

Da Vinci filmi oyuncu kadrosu:

Tom Hanks,

Audrey Tautou,

Ian McKellen,

Jean Reno,

Paul Bettany,

Alfred Molina,

Jean-Yves Berteloot

DA VİNCİ ŞİFRESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Da Vinci filminin konusu:

"ABD'de semboloji uzmanı olan Profesör Robert Langdon, FBI tarafından Paris’e çağrılır. Louvre Müzesi’nde bulunan bir ceset Langdon’ı antik kodları ve gizemleri ortaya çıkaracağı yeni bir maceraya sürükleyecektir. Olayda birlikte çalışan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu ve Langdon, gerçeğe ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleye gireceklerdir."

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