Da Vinci Şifresi filmi 4 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin başrolünde Tom Hanks bulunuyor. Peki, Da Vinci Şifresi oyuncuları kimler? Da Vinci Şifresi filminin konusu ne?
Da Vinci filmi oyuncu kadrosu:
Tom Hanks,
Audrey Tautou,
Ian McKellen,
Jean Reno,
Paul Bettany,
Alfred Molina,
Jean-Yves Berteloot
Da Vinci filminin konusu:
"ABD'de semboloji uzmanı olan Profesör Robert Langdon, FBI tarafından Paris’e çağrılır. Louvre Müzesi’nde bulunan bir ceset Langdon’ı antik kodları ve gizemleri ortaya çıkaracağı yeni bir maceraya sürükleyecektir. Olayda birlikte çalışan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu ve Langdon, gerçeğe ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleye gireceklerdir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum