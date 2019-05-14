'Dadaşların Galata Kulesi'nden kuş bakışı tarih manzaraları

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi katkılarıyla restorasyon çalışmaları yürütülen tarihi Erzurum Kalesi'ndeki 8 asırlık "Tepsi Minare", konumu ve kentin farklı güzelliğini ziyaretçilerine sunduğu için "Dadaşın Galata Kulesi" olarak anılıyor.

Kule, ziyaretçilerin baharın gelmesiyle farklı renklere bürünen Erzurum Ovası'nın yanı sıra kuş bakışıyla Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile tarihi tabyaları gözlemlemelerini sağlıyor.

Kentin her noktasına hakim kule, kayak merkezlerinin bulunduğu Palandöken Dağı'nı da eşsiz manzarasına dahil ediyor. Saat kulesi, gözlemlenen birçok tarihi yapıyla ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Dar merdivenleri nedeniyle zorlanarak saat kulesine tırmanan ziyaretçiler, eşsiz manzara ve tarihi yolcuğu bol bol fotoğraflayarak anılarını ölümsüzleştiriyor.

Ziyaretçilerden Ömer Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Saat Kulesi'nden Yakutiye ilçesindeki tarihi yapılar ve kentin farklı noktalarının rahatlıkla görülebildiğini söyledi.