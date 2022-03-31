Dadılara 60 bin TL ödeyen Alişan yeni çocuk istemiyor! "Ekonomik daralmaya gidiyoruz"

Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi. Alişan bu konuya dair net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi.

Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

TEK DADI İÇİN 20 BİN TL

Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları dbir süre önce gündem olmuştu. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.

