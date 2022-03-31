MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dadılara 60 bin TL ödeyen Alişan yeni çocuk istemiyor! "Ekonomik daralmaya gidiyoruz"

Dadılara 60 bin TL ödeyen Alişan yeni çocuk istemiyor! "Ekonomik daralmaya gidiyoruz"

31.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ile boşanmanın kıyısından dönen Alişan üçüncü çocuk isteyip istemediğiyle ilgili konuştu. Daha önce 3. çocuğa sıcak bakan Alişan iddialara "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum, yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı" dedi. Alişan'ın daha önce dadılara 60 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

Dadılara 60 bin TL ödeyen Alişan yeni çocuk istemiyor! "Ekonomik daralmaya gidiyoruz"

Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi. Alişan bu konuya dair net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi.

Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

TEK DADI İÇİN 20 BİN TL

Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları dbir süre önce gündem olmuştu. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kimdir?Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kimdir?
Evlat hasreti çeken Nagihan hüngür hüngür ağladı! 'Babası bilerek yapıyor'Evlat hasreti çeken Nagihan hüngür hüngür ağladı! 'Babası bilerek yapıyor'
Ağladı, özür diledi ama yetmedi! Ceza almasını istiyorlarAğladı, özür diledi ama yetmedi! Ceza almasını istiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

Son dakika: Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.