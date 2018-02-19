Dağ 2 filmi televizyonda ilk kez Star TV'de! Dağ 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Dağ 2 filmi Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez Star TV'de yayınlanıyor. Yakında Star TV'de başlayacak olan Börü dizisi, Dağ 2 filminin oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile çekildi. Dağ 2 filmi, ilk filme gösterilen büyük ilgi sonrasında çekilmeye karar verildi ve izlenme oranı olarak ilk filmi katladı. İMDB'de 9,6 gibi yüksek bir orana sahip olan Dağ 2 filmi konusu, oyuncuları ve filmin çekimi esnasında neler yaşandığı detayları ile haberimizde.
Dağ 2 filminde Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. 7 kişilik, özel kuvvetler 8. timi ‘Fırtına Getiren'in, Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış olan gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmek üzere bir operasyonda görevlendiriliyorlar. 7 kişilik bir kurtarma ekibinin karmakarışık ve tehlikeler ile dolu bir Ortadoğu coğrafyasında düşman ile girdiği tehlikeli mücadeleyi anlatıyor.
Çağlar Ertuğrul - Üsteğmen Oğuz Çağlar
Ufuk Bayraktar - Uzman Çavuş Bekir Özbey
Murat Serezli - Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa
Ahu Türkpençe - Gazeteci Ceyda Balaban
Atılgan Gümüş - Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin
Murat Arkın - Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar
Yayın Günü: 21 Şubat Çarşamba
Yayın Saati: 20:00
Serinin ilki 170 bin TL’lik bir bütçe ile çekilmişti. İlk filme göre ‘Dağ 2’nin bütçesi ise 10 kat daha yükseltilerek, 1 milyon 700 bin TL olarak belirlenmişti. Dağ 2 filmi çekimleri sırasında Murat Serezli ve Armağan Oğuz başta olmak üzere çoğu oyuncu inanılmaz katı bir fitness programı uyguladılar. Oyuncular film için 3 aylık bir eğitim ve idman kampına girdiler. Çekim yerlerinin çoğuna yürüyerek ve 20 kg. ağırlığındaki teçhizatlarla gittiler. Ve filmin çekimleri sırasında 7 bin manevra mermisi kullanıldığı söyleniyordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin destekleriyle çekilen ilk ve tek Türk filmi özelliği olan Dağ 2 filminin yönetmeni Alper Çağlar.
DAĞ 2 FİLMİ KÜNYESİ
Yapım: Türkiye
Yapım Yılı: 2016
Tür: Dram - Macera
Yapım: CAGLAR ARTS ENTERTAINMENT, INSIGNIA PRODUCTIONS
Senaryo: Alper Çağlar
Yönetmen: Alper Çağlar
Uygulayıcı Yapımcı: Alper Çağlar, Doruk Acar
Yapım Koordinatörü: Ferhat Türker
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Başbaran
Sanat Sorumlusu: Özdemir Demir
Kurgu: Alper Çağlar
Sanat Yönetmeni Asistanı: Emirhan Girgin
Ses: Murat Küllü
Ses Kurgu: Alper Çağlar
Makyaj: Pınar Kurban
Taktik Danışman - Zırhcı: Ahmet Pınar
Zırhcı Asistanı: Ferhat Türker
Okuyucu Yorumları 0 yorum