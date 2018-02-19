Dağ 2 filmi televizyonda ilk kez Star TV'de! Dağ 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Dağ 2 filmi Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez Star TV'de yayınlanıyor. Yakında Star TV'de başlayacak olan Börü dizisi, Dağ 2 filminin oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile çekildi. Dağ 2 filmi, ilk filme gösterilen büyük ilgi sonrasında çekilmeye karar verildi ve izlenme oranı olarak ilk filmi katladı. İMDB'de 9,6 gibi yüksek bir orana sahip olan Dağ 2 filmi konusu, oyuncuları ve filmin çekimi esnasında neler yaşandığı detayları ile haberimizde.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU

Dağ 2 filminde Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. 7 kişilik, özel kuvvetler 8. timi ‘Fırtına Getiren'in, Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış olan gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmek üzere bir operasyonda görevlendiriliyorlar. 7 kişilik bir kurtarma ekibinin karmakarışık ve tehlikeler ile dolu bir Ortadoğu coğrafyasında düşman ile girdiği tehlikeli mücadeleyi anlatıyor.

Çağlar Ertuğrul - Üsteğmen Oğuz Çağlar

Ufuk Bayraktar - Uzman Çavuş Bekir Özbey