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Dağ 2 filmi televizyonda ilk kez Star TV'de! Dağ 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Dağ 2, 2016 Türkiye gişe lideri, Türk sinema tarihin en çok izlenen 15. Filmi ve IMDB’deki gelmiş geçmiş en iyi Türk filmi oldu. İlk filmine gösterilen büyük ilgi sonrasında devamı çekilen Dağ 2 filmi televizyonda ilk kez Star TV'de yayınlanıyor. Dağ 2 oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Dağ 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Dağ 2 filmine dair detaylar...

Dağ 2 filmi televizyonda ilk kez Star TV'de! Dağ 2 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Dağ 2 filmi Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez Star TV'de yayınlanıyor. Yakında Star TV'de başlayacak olan Börü dizisi, Dağ 2 filminin oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile çekildi. Dağ 2 filmi, ilk filme gösterilen büyük ilgi sonrasında çekilmeye karar verildi ve izlenme oranı olarak ilk filmi katladı. İMDB'de 9,6 gibi yüksek bir orana sahip olan Dağ 2 filmi konusu, oyuncuları ve filmin çekimi esnasında neler yaşandığı detayları ile haberimizde.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU

Dağ 2 filminde Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. 7 kişilik, özel kuvvetler 8. timi ‘Fırtına Getiren'in, Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış olan gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmek üzere bir operasyonda görevlendiriliyorlar. 7 kişilik bir kurtarma ekibinin karmakarışık ve tehlikeler ile dolu bir Ortadoğu coğrafyasında düşman ile girdiği tehlikeli mücadeleyi anlatıyor.

Çağlar Ertuğrul - Üsteğmen Oğuz Çağlar

Ufuk Bayraktar - Uzman Çavuş Bekir Özbey

Murat Serezli - Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa

Ahu Türkpençe - Gazeteci Ceyda Balaban

Atılgan Gümüş - Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin

Murat Arkın - Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar

DAĞ 2 FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yayın Günü: 21 Şubat Çarşamba
Yayın Saati: 20:00

DAĞ 2 ÇEKİMİ SIRASINDA YAŞANANLAR

Serinin ilki 170 bin TL’lik bir bütçe ile çekilmişti. İlk filme göre ‘Dağ 2’nin bütçesi ise 10 kat daha yükseltilerek, 1 milyon 700 bin TL olarak belirlenmişti. Dağ 2 filmi çekimleri sırasında Murat Serezli ve Armağan Oğuz başta olmak üzere çoğu oyuncu inanılmaz katı bir fitness programı uyguladılar. Oyuncular film için 3 aylık bir eğitim ve idman kampına girdiler. Çekim yerlerinin çoğuna yürüyerek ve 20 kg. ağırlığındaki teçhizatlarla gittiler. Ve filmin çekimleri sırasında 7 bin manevra mermisi kullanıldığı söyleniyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin destekleriyle çekilen ilk ve tek Türk filmi özelliği olan Dağ 2 filminin yönetmeni Alper Çağlar.



DAĞ 2 FİLMİ KÜNYESİ

Yapım: Türkiye

Yapım Yılı: 2016

Tür: Dram - Macera

Yapım: CAGLAR ARTS ENTERTAINMENT, INSIGNIA PRODUCTIONS

Senaryo: Alper Çağlar

Yönetmen: Alper Çağlar

Uygulayıcı Yapımcı: Alper Çağlar, Doruk Acar

Yapım Koordinatörü: Ferhat Türker

Görüntü Yönetmeni: Mehmet Başbaran

Sanat Sorumlusu: Özdemir Demir

Kurgu: Alper Çağlar

Sanat Yönetmeni Asistanı: Emirhan Girgin

Ses: Murat Küllü

Ses Kurgu: Alper Çağlar

Makyaj: Pınar Kurban

Taktik Danışman - Zırhcı: Ahmet Pınar

Zırhcı Asistanı: Ferhat Türker

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