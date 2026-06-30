Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek!

Muğla'nın dünyaca ünlü doğal mirası Dalyan Kanalı'nda faaliyet gösteren fosil yakıtlı teknelerin, elektrikli sistemlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece proje kapsamında karbon emisyonu azaltılacak, su ve hava kalitesi artırılacak ve bölgedeki ekosistemin devamı sağlanacak.

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek!

Muğla'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Dalyan Kanalı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması, sıfır emisyon ve sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan elektrikli tekne dönüşüm projesi için hazırlıklar hız kazandı.

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek! 1

Projeye ilişkin değerlendirme toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, sazlıkları, doğal labirent yapısı ve zengin ekosistemiyle dünyanın sayılı doğal alanları arasında gösterilen Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nda çevrenin korunmasına yönelik atılacak adımlar toplantıda konuşuldu.

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek! 2

TEKNELER DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İlgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, elektrikli tekne dönüşüm projesinin teknik altyapısı, uygulama süreci ve bölgeye sağlayacağı çevresel katkılar değerlendirildi. Proje kapsamında, kanalda faaliyet gösteren fosil yakıtlı gezi teknelerinin aşamalı olarak elektrikli motor sistemlerine dönüştürülmesi hedeflendiği belirtildi. Böylece karbon emisyonunun azaltılması, su ve hava kalitesinin artırılması ile özellikle yoğun turizm sezonunda oluşan gürültü kirliliğinin en aza indirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek! 3

'DALYAN'IN HASSAS DOĞAL YAŞAMINI DA KORUNACAK'

Hayata geçirilmesi planlanan dönüşümün, sadece çevre kirliliğinin önüne geçmekle kalmayacağı, aynı zamanda Dalyan'ın hassas doğal yaşamını da koruyacağı vurgulandı. Ayrıca bölgenin simgesi haline gelen caretta caretta deniz kaplumbağaları başta olmak üzere çok sayıda kuş türü ve su canlısının daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistemde yaşamlarını sürdürebileceği ifade edildi. Sıfır emisyon ve sıfır kirlilik vizyonuyla yürütülen projenin tamamlanması ile Dalyan'ın doğal dokusunun korunmasına önemli katkı sağlanması ve bölgenin çevreci turizm anlayışına örnek destinasyonlardan biri haline gelmesi hedeflendiği kaydedildi.

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek! 4

Dağı ve yerleşim alanını ikiye bölüyordu: Bölge renk değiştirecek! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlginç önlem: Kirlenmesin diye denizi dereden ayırdılarİlginç önlem: Kirlenmesin diye denizi dereden ayırdılar
Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!Toroslarda yoğun mesai: Bir şehir bu işin merkezi oldu!

Anahtar Kelimeler:
Muğla dağ dalyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.