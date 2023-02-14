Dağılmayan lahana sarması tarifi! Enfes lahana sarması nasıl yapılır?

Sarma tarifleri yediden yetmişe herkesin favori yemekleri arasında yer alıyor. Sarma denildiğinde ilk akla yaprak sarması gelse de lahana sarması da en sevilen lezzetlerden. Oldukça hafif tadıyla tabak tabak yediren lahana sarması tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.
Lahana sarmaları enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Kışın vazgeçilmez sebzesi olan lahananın en sevilen tarifi olan lahana sarması sofraların yıldızı haline geliyor. Lahana sarması tarifi oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor.
MALZEMELER
1 adet orta boy lahana
6 su bardağı sıcak su
İç harcı için:
1 çay bardağı pirinç
1 çay bardağı bulgur
200 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet büyük boy domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1/4 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Sosu için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1/2 çay kaşığı tuz
TARİF
Lahanayı kare kare kesin.
Kaynayan tuzlu suyun içine atarak yaklaşık beş dakika kaynatın. Süzgeçte fazla suyunu süzdürdüğünüz lahana yaprakları artık sarılmak için hazır.
Kıymalı harç için bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce yoğurun.
Bu noktada daha yumuşak bir iç olmasını isterseniz içine 2-3 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz.
Yaprağın içine harcı alıp sıkı sıkı sarın. Tüm yaprakları bu şekilde sarın. Tencerenizin zeminini kullanmadığınız lahana yaprakları ile kaplayın ki lahananız dibi tutmasın.
Sarmış olduğunuz tüm lahanaları sırt sırta dizin. Ayrı bır sos tenceresinde 2 yemek kaşığı sıvıyağ ile bir yemek kaşığı salçayı kavurun. Bir miktar su ile açın ,içine tuz ve çay kaşığının ucuyla şeker ekleyin ve lahanaların üzerine dökün.
Kapağını kapatarak kısık ateşte sarmalarınızı pişirin.
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