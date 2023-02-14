Dağılmayan lahana sarması tarifi! Enfes lahana sarması nasıl yapılır?

Lahana sarmaları enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Kışın vazgeçilmez sebzesi olan lahananın en sevilen tarifi olan lahana sarması sofraların yıldızı haline geliyor. Lahana sarması tarifi oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor.

MALZEMELER 1 adet orta boy lahana

6 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

1 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı bulgur

200 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet büyük boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

TARİF Lahanayı kare kare kesin.

Kaynayan tuzlu suyun içine atarak yaklaşık beş dakika kaynatın. Süzgeçte fazla suyunu süzdürdüğünüz lahana yaprakları artık sarılmak için hazır.

Kıymalı harç için bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce yoğurun.

Bu noktada daha yumuşak bir iç olmasını isterseniz içine 2-3 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz.

Yaprağın içine harcı alıp sıkı sıkı sarın. Tüm yaprakları bu şekilde sarın. Tencerenizin zeminini kullanmadığınız lahana yaprakları ile kaplayın ki lahananız dibi tutmasın.

Sarmış olduğunuz tüm lahanaları sırt sırta dizin. Ayrı bır sos tenceresinde 2 yemek kaşığı sıvıyağ ile bir yemek kaşığı salçayı kavurun. Bir miktar su ile açın ,içine tuz ve çay kaşığının ucuyla şeker ekleyin ve lahanaların üzerine dökün.

Kapağını kapatarak kısık ateşte sarmalarınızı pişirin.

AFİYET OLSUN!

