YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kolay Yemek Tarifleri
  4. Dağılmayan lahana sarması tarifi! Enfes lahana sarması nasıl yapılır?

Dağılmayan lahana sarması tarifi! Enfes lahana sarması nasıl yapılır?

14.02.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarma tarifleri yediden yetmişe herkesin favori yemekleri arasında yer alıyor. Sarma denildiğinde ilk akla yaprak sarması gelse de lahana sarması da en sevilen lezzetlerden. Oldukça hafif tadıyla tabak tabak yediren lahana sarması tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.

Dağılmayan lahana sarması tarifi! Enfes lahana sarması nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 361kal

Lahana sarmaları enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Kışın vazgeçilmez sebzesi olan lahananın en sevilen tarifi olan lahana sarması sofraların yıldızı haline geliyor. Lahana sarması tarifi oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor.

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy lahana
  • 6 su bardağı sıcak su
  • İç harcı için:
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 çay bardağı bulgur
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 adet büyük boy domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • Sosu için:
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1/2 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Lahanayı kare kare kesin.
  • Kaynayan tuzlu suyun içine atarak yaklaşık beş dakika kaynatın. Süzgeçte fazla suyunu süzdürdüğünüz lahana yaprakları artık sarılmak için hazır.
  • Kıymalı harç için bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce yoğurun.
  • Bu noktada daha yumuşak bir iç olmasını isterseniz içine 2-3 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz.
  • Yaprağın içine harcı alıp sıkı sıkı sarın. Tüm yaprakları bu şekilde sarın. Tencerenizin zeminini kullanmadığınız lahana yaprakları ile kaplayın ki lahananız dibi tutmasın.
  • Sarmış olduğunuz tüm lahanaları sırt sırta dizin. Ayrı bır sos tenceresinde 2 yemek kaşığı sıvıyağ ile bir yemek kaşığı salçayı kavurun. Bir miktar su ile açın ,içine tuz ve çay kaşığının ucuyla şeker ekleyin ve lahanaların üzerine dökün.
  • Kapağını kapatarak kısık ateşte sarmalarınızı pişirin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta soğan mücveri tarifi! Tadına doyum olmuyor...Gelinim Mutfakta soğan mücveri tarifi! Tadına doyum olmuyor...
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
Anahtar Kelimeler:
lahana lahana sarma tarifi lahana sarması tarifi lahana sarması lahana sarması nasıl yapılır tarifi tarif sarma tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Haluk Levent'i rahatsız eden görüntü! "Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz"

Haluk Levent'i rahatsız eden görüntü! "Bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz"

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Depremle ilgili o paylaşım sonrası gelen tehdit mesajını ifşa etti!

Depremle ilgili o paylaşım sonrası gelen tehdit mesajını ifşa etti!

Enkaz altında olan Taha Duymaz'ın ablası sitem etti! "Burada her çıkan cesede bakmaktan..."

Enkaz altında olan Taha Duymaz'ın ablası sitem etti! "Burada her çıkan cesede bakmaktan..."

Dağılmayan lahana sarması tarifi! Bu lezzet kaçmaz

Dağılmayan lahana sarması tarifi! Bu lezzet kaçmaz

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.