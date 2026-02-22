Kaşınıyorsanız aman dikkat: Sebebi kanser belirtisi olabilir!

İngiltere’de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), özellikle “kaşıntılı cilt” şikâyeti yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı. Kurum, ciltte sararma (sarılık) ile birlikte görülen kaşıntı, koyu renkli idrar ve normalden açık renkli dışkının pankreas kanserinin belirtileri arasında yer alabileceğini bildirdi. Uzmanlar, belirtilerin “zor fark edilebilir” olabileceğini vurgulayarak değişimleri ciddiye alma çağrısı yaptı.

SARILIK VE KAŞINTI BİRLİKTE GÖRÜLÜYORSA DİKKAT

NHS’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; göz aklarının veya cildin sararması (sarılık), kaşıntı, koyu idrar ve soluk renkli dışkı pankreas kanseriyle ilişkili olabilir. Yetkililer, bu belirtilerin başka hastalıklarla karıştırılabileceğini ancak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ BELİRTİLERİ DE EŞLİK EDEBİLİR

Pankreas kanserinde yalnızca sarılık değil, sindirim sistemiyle ilgili farklı şikâyetler de görülebiliyor. Bunlar arasında:

*İştahsızlık veya istemsiz kilo kaybı

*Sürekli yorgunluk ve halsizlik

*Yüksek ateş ya da üşüme-titreme

*Mide bulantısı veya kusma

*İshal ya da kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

*Karnın üst kısmında ve sırta vuran ağrı (özellikle yemek yerken veya uzanırken artabilir)

*Şişkinlik ve hazımsızlık hissi

Uzmanlar, özellikle mevcut bir sindirim sistemi rahatsızlığı (örneğin irritabl bağırsak sendromu) olan kişilerin belirtilerdeki değişimi fark etmelerinin önemli olduğunu belirtiyor.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

NHS, aşağıdaki durumlarda aile hekimine (GP) başvurulmasını öneriyor:

*Belirgin kilo kaybı

*İki haftadan uzun süren ve düzelmeyen belirtiler

*Mevcut sindirim rahatsızlıklarının alışılmış tedavilere rağmen iyileşmemesi

*Acil değerlendirme gerektiren durumlar ise şöyle sıralanıyor:

*Gözlerde veya ciltte sararma

*İki günden uzun süren kusma

*Yedi günden uzun süren ishal

*Endişe veren ancak kaynağı bilinmeyen belirtiler

“HER BELİRTİ KANSER ANLAMINA GELMEZ”

Uzmanlar, bu belirtilerin çoğunun yaygın ve genellikle başka nedenlerden kaynaklanabileceğini hatırlatıyor.

Kanser tanısının ancak doktor muayenesi ve gerekli testlerle konulabileceği vurgulanıyor. Ancak erken teşhisin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

NHS’ye göre pankreas kanseri herkeste görülebilir. Ancak risk şu durumlarda artabiliyor:

*65 yaş üstü olmak (40 yaş altındakilerde nadir)

*Kronik pankreatit gibi bazı tıbbi rahatsızlıklara sahip olmak

*Ailede pankreas kanseri öyküsü bulunması

*Ayrıca yaşam tarzı faktörlerinin de önemli rol oynadığı belirtiliyor.

RİSK NASIL AZALTILIR?

Pankreas kanseri tamamen önlenemese de sağlıklı yaşam alışkanlıkları riski azaltabiliyor. NHS önerileri arasında:

*Fazla kiloluysanız kilo vermek

*Kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlamak

*Sigarayı bırakmak

*Alkol tüketimini azaltmak (haftada en fazla 14 ünite öneriliyor)