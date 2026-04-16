Dağlardan toplanan doğal antibiyotik tezgahta! 100 liraya satılıyor, alan stok yapıyor

Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

Dağlardan toplanan doğal antibiyotik tezgahta! 100 liraya satılıyor, alan stok yapıyor
Gökçen Kökden

Elazığ ve Tunceli dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu.

Dağlardan toplanan doğal antibiyotik tezgahta! 100 liraya satılıyor, alan stok yapıyor 1

Çiriş otunun yavaş yavaş tezgahlardaki yerini aldığını aktaran Zülfü Güngör, "Çiriş otu bize Tunceli'den geliyor. Vatandaşlar toplayıp yolluyor, biz de burada satıyoruz. Bunun hasadı 2 ay sürüyor daha fazla sürmüyor. Bunun şeker, tansiyon ve kolesterol hastaları için çok şifalıdır. Geçen sene fiyatları 75 liraydı bu sene 100 liradan satıyoruz. Vatandaşlar zaten genel olarak doğal otların gelmesini bekliyor" dedi.

Dağlardan toplanan doğal antibiyotik tezgahta! 100 liraya satılıyor, alan stok yapıyor 2

Muzaffer Yetim ise, "Çiriş otu, Tunceli'nin dağlarından geliyor. Kar yağışının bittiği bölgelerde çıkarak buraya geliyor. Çiriş otunu emekçi kadınlar, yaşlı amcalar ve işi olmayanlar topluyor. Onlar orada faydalanıyor biz de burada faydalanıyoruz. Ekmek paramızı çıkartıyoruz. Vatandaşların çok talebi var. Çiriş otunun antibiyotik kadar faydası vardır" diye konuştu.

