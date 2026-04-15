Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede!

TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 32 Pirinç Tatlısı' listesini paylaştı. Dünya genelindeki popüler tatlıları içeren listede Türkiye 1. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede!

Dünyanın en geniş gastronomi platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, bu kez dünyadaki en iyi pirinç tatlılarını mercek altına aldı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç zirveye yerleşti.

TÜRKİYE'DEN 2 LEZZET LİSTEYE GİRDİ

Dünya mutfaklarının sevilen lezzetleri arasında yer alan pirinç tatlıları, farklı kültürlerin dokunuşlarıyla zenginleşmeye devam ediyor. TasteAtlas tarafından yayımlanan listede, pirinçle hazırlanan en iyi 32 tatlı bir araya getirildi.

Listede Türkiye’nin köklü mutfak mirasının önemli örneklerinden biri olan fırın sütlaç zirvede yer aldı. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu tatlı, hem lezzeti hem de geleneksel yapısıyla öne çıkıyor.

Türk tatlılarından zerde ise listenin 13. sırasında yer almayı başardı.

Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede! 1

FARKLI KÜLTÜRLER AYNI LİSTEDE

TasteAtlas’ın hazırladığı listede, Tayland’dan Peru’ya, Hindistan’dan Avrupa ülkelerine kadar geniş bir coğrafyadan pirinç tatlıları yer aldı. Süt, şeker, baharatlar ve yerel aromalarla çeşitlenen tarifler, pirincin dünya mutfaklarındaki çok yönlü kullanımını ortaya koydu.

Pirinç, yalnızca ana yemeklerde değil, tatlılarda da temel malzemelerden biri olarak birçok kültürde önemli bir yer tutuyor. Farklı pişirme teknikleri ve bölgesel malzemelerle hazırlanan tatlılar, gastronomi dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Listenin zirvesinde yer alan fırın sütlaç, Türk mutfağının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede! 2

İŞTE TAM LİSTE

TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Pirinç Tatlıları" listesinde 32 adet pirinçli tatlı yer aldı. Listenin başında Türkiye'den fırın sütlaç yer aldı. Bir diğer Türk tatlısı zerde ise 13. sırayı kaptı.

1. Fırın sütlaç, Türkiye

  1. Khao niao mamuang, Tayland
  2. Phirni, Hindistan
  3. Arroz zambito, Peru
  4. Risalamande, Danimarka
  5. Sholeh zard, İran
  6. Kheer, Hindistan
  7. Arroz con leche, İspanya
  8. Champorado, Filipinler
  9. Risengrød, Danimarka
  10. Sutlijaš, Bosna Hersek
  11. Arroz doce, Portekiz
    13. Zerde, Türkiye

Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede! 3

  1. Teurgoule, Fransa
  2. Sakkarai pongal, Hindistan
  3. Kamby arro, Paraguay
  4. Rizogalo, Yunanistan
  5. Riz au lait, Fransa
  6. Pongal, Hindistan
  7. Meghli, Lübnan
  8. Budino di riso, İtalya
  9. Rýžový nákyp, Çek Cumhuriyeti
  10. Şir birinj, İran
  11. Doodhpak, Hindistan
  12. Sombi, Senegal
  13. Ven Pongal, Hindistan
  14. Götlandsk saffranspannkaka, İsveç
  15. Gatnabour, Ermenistan
  16. Yayma, Azerbaycan
  17. Rijstpap, Belçika
  18. Nom lote, Kamboçya
  19. Champulado, Guam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğada kendiliğinden yetişiyor, tadı kebapla yarışıyorDoğada kendiliğinden yetişiyor, tadı kebapla yarışıyor
Altın kadar değerli! Bin 800 rakımlı dağlardan toplanıyorAltın kadar değerli! Bin 800 rakımlı dağlardan toplanıyor

En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

