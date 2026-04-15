Dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısı açıklandı: Türkiye zirvede!

Dünyanın en geniş gastronomi platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, bu kez dünyadaki en iyi pirinç tatlılarını mercek altına aldı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç zirveye yerleşti.

TÜRKİYE'DEN 2 LEZZET LİSTEYE GİRDİ

Dünya mutfaklarının sevilen lezzetleri arasında yer alan pirinç tatlıları, farklı kültürlerin dokunuşlarıyla zenginleşmeye devam ediyor. TasteAtlas tarafından yayımlanan listede, pirinçle hazırlanan en iyi 32 tatlı bir araya getirildi.

Listede Türkiye’nin köklü mutfak mirasının önemli örneklerinden biri olan fırın sütlaç zirvede yer aldı. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu tatlı, hem lezzeti hem de geleneksel yapısıyla öne çıkıyor.

Türk tatlılarından zerde ise listenin 13. sırasında yer almayı başardı.

FARKLI KÜLTÜRLER AYNI LİSTEDE

TasteAtlas’ın hazırladığı listede, Tayland’dan Peru’ya, Hindistan’dan Avrupa ülkelerine kadar geniş bir coğrafyadan pirinç tatlıları yer aldı. Süt, şeker, baharatlar ve yerel aromalarla çeşitlenen tarifler, pirincin dünya mutfaklarındaki çok yönlü kullanımını ortaya koydu.

Pirinç, yalnızca ana yemeklerde değil, tatlılarda da temel malzemelerden biri olarak birçok kültürde önemli bir yer tutuyor. Farklı pişirme teknikleri ve bölgesel malzemelerle hazırlanan tatlılar, gastronomi dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Listenin zirvesinde yer alan fırın sütlaç, Türk mutfağının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE TAM LİSTE

1. Fırın sütlaç, Türkiye

Khao niao mamuang, Tayland Phirni, Hindistan Arroz zambito, Peru Risalamande, Danimarka Sholeh zard, İran Kheer, Hindistan Arroz con leche, İspanya Champorado, Filipinler Risengrød, Danimarka Sutlijaš, Bosna Hersek Arroz doce, Portekiz

13. Zerde, Türkiye