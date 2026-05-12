Dağlardan toplayıp atlarla taşıyorlar! Kilosu 200 TL’ye satılıyor

Beytüşşebap ilçesinde bahar aylarında dağlarda yetişen hıngedan otu olarak bilinen pancar otu yıllardır bölge halkı tarafından toplanıyor.

İlçeye bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki Sere Rehlı dağında yetişen pancar bitkilerini toplamak için saatlerce tırmanan vatandaşlar, burada topladıkları otu torbalara koyup atların sırtında köye getiriyor. Bitkinin kilosu 200 liradan satılırken, pancarın çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Cahfer Ediş isimli vatandaş, ''3 bin rakıma geldik, bahar aylarında toplayıp kış aylarında satmak ya da yemek için götürüyoruz. Bizim dağlarımızda şifalı otlar çok var. İmkan sağlansa işi olmayan güzel bir gelir elde edebilir. Eş dost akrabaya gönderiyoruz'' dedi.

FAYDALARI NELERDİR?

Lif açısından zengin olduğu için bağırsakları çalıştırmaya yardımcı oluyor.

İçerdiği mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı desteklediği bilinmekte.

Geleneksel olarak hazırlanan pancar otu hazmı kolaylaştırmak, iştah açmak

ve bahar yorgunluğunu azaltmak için yörede tüketiliyor.

Demir ve folat içeriği nedeniyle enerji verici olarak görülür. Bazı yörelerde ödem atmaya yardımcı olduğuna inanılır. Yeşil yapraklı olduğu için K vitamini ve C vitamini açısından güçlüdür.

Şırnak tarafında bu otlar genellikle haşlanıp yoğurtla, yumurtalı kavurma şeklinde

veya bulgurlu yemeklerde kullanılıyor.