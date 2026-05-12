YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir?

Sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, sadece bir gıda değil; aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültürün, inancın ve geleneğin de önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.

Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir?
Sedef Karatay Bingül

Günümüzde birçok kişinin fark etmeden tükettiği ekmeklerin üzerindeki tek çizginin ise Osmanlı dönemine uzanan dikkat çekici bir hikayesi bulunuyor.

EKMEĞİN ÜZERİNDEKİ TEK ÇİZGİNİN HİKAYESİ

Rivayete göre Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi, Bursa’nın fethinin ardından Uludağ eteklerindeki fırınları denetlemeye çıkar. Denetim sırasında bir fırında pişen ekmeklerin üzerinde üç çizgi olduğunu fark eder.

Bunun nedenini sorduğunda fırıncı, Hristiyan olduklarını belirterek, üç çizginin "Tanrı, oğul ve kutsal ruhu" temsil ettiğini söyler. Bu cevap karşısında etkilenen Orhan Gazi’nin, Müslüman fırıncılar için yeni bir uygulama başlattığı anlatılır.

Yayımladığı fermanda, Müslüman fırıncıların ekmeklerin üzerine tek çizgi çekmesini istediği ve bunun Allah’ın birliğini simgelemesi gerektiğini ifade ettiği aktarılır.

Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir? 1

TEK ÇİZGİ BİR İNANÇ SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ

Yüzyıllar boyunca süregelen bu gelenek, zamanla Anadolu’daki birçok fırında yaygın hale geldi. Günümüzde sade bir şekil gibi görünen o tek çizgi, aslında geçmişten günümüze taşınan kültürel bir sembol olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre ekmek üzerindeki çizikler yalnızca sembolik değil; aynı zamanda pişirme açısından da önemli bir işleve sahip. Hamurun kontrollü şekilde kabarmasını sağlayan çizikler, ekmeğin iç dokusunun daha iyi oluşmasına yardımcı oluyor.

EKMEK NASIL YAPILIYOR?

Binlerce yıllık geçmişe sahip ekmek; temel olarak un, su, maya ve tuzun birleşmesiyle hazırlanıyor. Yoğrulan hamur belirli bir süre mayalandırıldıktan sonra şekil veriliyor ve ardından fırına sürülüyor.

Mayalanma süreci, ekmeğin lezzeti ve dokusu açısından büyük önem taşıyor. Ustalar, iyi bir ekmeğin sırrının kaliteli un, doğru maya oranı ve sabır olduğuna dikkat çekti.

Fırına verilmeden önce hamurun üzerine atılan çizikler ise hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de pişirme sırasında hamurun dengeli şekilde açılmasını sağlıyor.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Türk mutfağında ekmek, yalnızca yardımcı bir yiyecek değil; başlı başına sofranın temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tüketilen ekmek, Anadolu’da bereketin ve paylaşmanın da simgesi kabul ediliyor.

Özellikle Ramazan pideleri, köy ekmekleri ve taş fırın ekmekleri, geleneksel kültürün önemli parçaları arasında yer alıyor. İsraf edilmemesi gerektiğine inanılan ekmek, toplumda saygı duyulan gıdaların başında geliyor.

Bugün fırın raflarında gördüğümüz o tek çizgi de, yalnızca bir şekil değil; tarih, inanç ve kültürün nesilden nesile aktarılan sessiz bir hatırası olarak yaşamayı sürdürüyor.

Ekmeğin üzerindeki tek çiziğin hikayesi nedir? 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘İyi gelir’ diye toplayıp yedi, iç organları zarar gördü!‘İyi gelir’ diye toplayıp yedi, iç organları zarar gördü!
İşçiler molada keşfetti: 'Kabuk çayı' şifa dağıtıyor!İşçiler molada keşfetti: 'Kabuk çayı' şifa dağıtıyor!

Anahtar Kelimeler:
Orhan Gazi ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Vatandaşlara SMS gönderildi: SGK Başkanı'ndan mesaj

Vatandaşlara SMS gönderildi: SGK Başkanı'ndan mesaj

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.