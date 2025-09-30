Mynet Trend

Daha 2 yaşında ancak "tanrıça" seçildi! Bundan sonra sarayda yaşayacak... "Dün kızımdı bugün tanrıça"

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Nepal’de yeni "yaşayan tanrıça" belli oldu. Ülkede hem Budistler hem de Hindular tarafından tapılan 'tanrıça' 2 yaşındaki bir kız çocuğu seçildi. "Yaşayan tanrıça" için aranılan şartlar; "kusursuz" cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ayrıca da karanlıktan korkmaması olarak belirlenmişti. Ayrıca küçük kız "yaşayan tanrıça" olarak kaldığı süre boyunca tapınak sarayında kalacak.

Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu, ülkede hem Budistler hem de Hindular tarafından tapınılan yeni "yaşayan tanrıça" seçildi.

Kumari olarak bilinen yeni "yaşayan tanrıça" Aryatara Shakya, 2017’de seçilen 11 yaşındaki Trishna Shakya'nın yerini aldı.

Başkent Katmandu sokaklarında gezdirilen 2 yaşındaki Aryatara Shakya, "yaşayan tanrıça" olarak kaldığı süre boyunca ikamet edeceği tapınak sarayına götürüldü.

"DÜN KIZIMDI BUGÜN TANRIÇA"

Yeni "yaşayan tanrıça"nın babası Ananta Shakya, kızının doğumundan önce tanrıça olacağına dair işaretler olduğunu belirterek, "Dün sadece kızımdı ancak bugün bir tanrıça." ifadelerini kullandı.

Katmandu Vadisi’ndeki Newar topluluğundan seçilen Kumariler hem Hindular hem de Budistler tarafından tapınılıyor ve Kumarilerin ailesi de toplumda yüksek bir pozisyona erişiyor.

Kumariler münzevi bir hayat yaşarken, seçilmiş birkaç oyun arkadaşı bulunuyor ve yılda sadece birkaç kez festivaller için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

"KUSURSUZ" CİLT, SAÇ, GÖZ VE DİŞLER...

Geleneklere göre 2 ila 4 yaşlarındaki kız çocuklarından seçilen Kumarilerin, "kusursuz" cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ve karanlıktan korkmaması gerekiyor.

Kumariler, ergenliğe ulaştığında sıradan bir ölümlü olarak kabul ediliyor ve asgari ücretin biraz üzerinde bulunan yaklaşık 110 dolarlık aylık maaş alıyor.

(AA)

