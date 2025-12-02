Mynet Trend

Güney Asya Atlantis'e döndü! "Tarihi kriz" sayısız can aldı: Milyonlarca insanı etkiledi

Güney Asya’yı etkisi altına alan aşırı yağışlar, Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya’da büyük yıkıma yol açtı. Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı binlere yükselirken, yüz binlerce kişi yerinden oldu. Bölge “tarihi bir insani kriz” ile karşı karşıya.

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 753'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 504 kişinin kayıp olduğunu bildirildi. Açıklamada, ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.

"TARİHİ BİR İNSANİ KRİZ"

Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 410'a yükseldiği, 336 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu kaydedildi. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Sampath Kotuwegoda, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1.1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle ülkenin "tarihi bir insani krizle" karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kotuwegoda, 25 bölgenin tamamının doğal afetten etkilendiğini, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI DESTEK İHTİYACI VAR

Kotuwegoda, "İnsanları yeniden yerleştirmemiz, ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu çok büyük bir görev olacak" dedi. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Japonya gibi komşu ülkelerin acil durum yönetim ekipleri gönderdiğini belirten Kotuwegoda, halkın duyduğu ihtiyaçlara karşılayabilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TAYLAND'DA DA DURUM AYNI

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 176, Malezya'da ise 3 kişi hayatını kaybederken, Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 220'ye yükseldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

