Tartıştıkları komşularını balkondan attılar

ABD’nin Kentucky eyaletinde 39 yaşındaki Shawn ve 36 yaşındaki Nancy Ann Durbin çifti, komşuları Bobby Penninton’ı balkondan attı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Penninton’ın ikinci kattan düştüğünü öğrendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, hayatını kaybetti.
Polis yetkilisi Chris Denham, çiftin olaydan önce yaşlı adamla bir anlaşmazlık yaşadığını, tartışma alevlenince adamın balkondan atıldığını bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çiftin 9 Aralık’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum