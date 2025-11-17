Daha 9 maça çıkmıştı! Galatasaray'da tarihe geçecek ayrılık... Liverpool gözünü kararttı yıldız ismi istiyor!

Monaco’dan 30.7 milyon euroya transfer edilen ve 5 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Wilfried Singo, Galatasaray’da daha ilk sezonunda dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar için savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Fildişi Sahilli oyuncunun İstanbul macerasının uzun sürmeyebileceği konuşuluyor.

REKOR TRANSFER

Türkiye’nin haberine göre İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Singo’yu yakından takip ediyor. 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansını sürdürmesi hâlinde Ada ekibine transfer olacak isimler arasında zirvede yer alıyor. Bu rakamın ödenmesi durumunda Singo, Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan Singo, bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sundu. Piyasa değeri 28 milyon euro olarak görünen başarılı oyuncu, sözleşme gereği 2030 yılına kadar sarı-kırmızılı takımın oyuncusu olarak görünüyor.