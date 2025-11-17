SPOR

Daha 9 maça çıkmıştı! Galatasaray'da tarihe geçecek ayrılık... Liverpool gözünü kararttı yıldız ismi istiyor!

Galatasaray’ın 30.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Liverpool’un 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu iddia edilirken, Fildişi Sahilli yıldızın olası transferi Süper Lig tarihinin en büyük satışı olabilir.

Berker İşleyen
Monaco’dan 30.7 milyon euroya transfer edilen ve 5 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Wilfried Singo, Galatasaray’da daha ilk sezonunda dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar için savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Fildişi Sahilli oyuncunun İstanbul macerasının uzun sürmeyebileceği konuşuluyor.

Türkiye’nin haberine göre İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Singo’yu yakından takip ediyor. 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansını sürdürmesi hâlinde Ada ekibine transfer olacak isimler arasında zirvede yer alıyor. Bu rakamın ödenmesi durumunda Singo, Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan Singo, bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sundu. Piyasa değeri 28 milyon euro olarak görünen başarılı oyuncu, sözleşme gereği 2030 yılına kadar sarı-kırmızılı takımın oyuncusu olarak görünüyor.

