Spor camiası, Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular katıldı.

SPOR BAKANI KONUŞTU! ''HALKIMIZ DA AKIN AKIN BURAYA GELİYOR''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan soykırımı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve katıldığı uluslararası toplantılarda anlatmıştır. Halkımızın, Gazze için gösterdiği hassasiyet çok önemli. Halkımız da akın akın buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla spor kulüplerine teşekkür eden Osman Aşkın Bak, "Sporun birleştirici gücü çok önemli. Gençlerimizin de bu davaya sahip çıkmaları çok önemli. Davası olmayan, meşguliyeti olmayan ve hedefi olmayan gençler süreci devam ettiremez. Bizim güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var. Spor kulüplerimizin tepkisi ortada. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz geldi. Tüm dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. Gazze'deki soykırıma karşıyız. Susmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Taha Akgül: "Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var"

Taha Akgül de çok önemli bir eylemde bir arada olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Sadece dünyanın sınavı değil bu, aynı zamanda ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. O görüntüleri izlediğimizde içimiz parçalanıyor. Şu anda orada sel felaketi de var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise sporun sadece müsabakalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Karate, disiplin, saygı ve adalet demektir. Haksızlığın karşısında, masumların yanında durmak insani bir sorumluluktur." dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, uzun süredir Filistin'de yaşananlardan dolayı vicdanının sızladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz evimizde rahat bir şekilde uyurken, orada soğukta ve dışarıda kalan çocukları görmek vicdanımızı sızlatıyor. Tüm dünya da bunu gördü. Herkes elinden gelen desteği vermeye çalışıyor ama daha fazlası lazım. Onları kurtarmak gerekiyor. Kendi çocuğumuza bakarken de aklımıza onlar geliyor. En kısa zamanda güzel günler görmeleri için onlara destek olmaya geldik. Yapabileceğimiz şey şu anda bu. İnşallah en kısa zamanda refaha ulaşırlar. Sonuçta din kardeşiyiz. Sadece bunun dinle alakası da yok. Dünyada herkes elinden gelen desteyi vermeye çalışıyor."

OKAN BURUK AÇIKLADI!

Okan Buruk: "Onların acılarını paylaşıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanında olduklarını aktararak, "Onların acılarını paylaşıyoruz. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Galatasaray'ın ve diğer takımların taraftarları burada. Çok anlamlı bir gün. Biz de onlara destek verdiğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu ise Galatasaray'ı temsilen eylemde yer aldıklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve yolunda, bu zulme dikkati çekmek için buradayız. Bu zulmün son bulması için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır