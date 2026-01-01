Aykut Kocaman'dan flaş Galatasaray itirafı! ''İlk maçı izlerken kafama dank ettirdi''

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye Avrupa'daki en önemli başarılarından birini kazandırmış olan Aykut Kocaman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslayan deneyimli teknik adam çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte röportajtan kesitler...

''YORUMCULUK YAPACAĞIM GÜN FUTBOLLA İLİŞKİMİ KESECEĞİM...''

Sports Digital youtube kanalına özel bir röportaj veren Aykut Kocaman, "4 senedir teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım. Çünkü söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum. Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, bir gün buradasın. Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyosan konuşurken dikkatli konuş. Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini yitiriyosun. İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım." dedi.

''İLK MAÇI İZLERKEN KAFAMA DANK ETTİRDİ! GALATASARAY...''

Aykut Kocaman, ''Galatasarayla burun buruna giderse son maç Galatasaray-Fenerbahçe olabilir. Ben Galatasaray'ın biraz daha önde olduğunu gördüm. İlk maçı izlerken kafama dank ettirdi çünkü. Ciddi kalite farkı olduğunu gördüm o maç. Eğer Galatasaray'ı geçmek istiyorsa Fenerbahçe kalitesini arttırmak zorunda.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN FORVET HATTINI YORUMLADI...

Aykut Kocaman, "Bana göre Fenerbahçe'nin daha net santrafora ihtiyacı var. Duran da Nesyri de çok net forvet gibi gözükmüyorlar. Atıcılar mı dersen? Soru işareti. Sırtı dönük oynayabiliyorlar mı dersen? Soru işareti. Çok mu hızlılar? Soru işareti...

Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha arttırabilir. Dışarıdan bir taraftar gözüyle söylemem lazım; en az 3 tane transfer, bana göre 5 tanede... Minimum 3 tane transfer lazım." dedi.

ALİ KOÇ İLE SADETTİN SARAN'I KIYASLADI!

SORU: Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yönetimi arasındaki temel fark?

Aykut Kocaman: Aslında iki kelimeyle gerginlik yerini sakinliğine bırakıyor. Gerginlik ve sakinlik diyebiliriz.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

SORU: "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?"

Aykut Kocaman, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor." açıklamasında bulundu.

LÜTFİ ARIBOĞAN VE İLHAN HALVACI...

SORU: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı haberlerini görünce neler hissettiniz?

Aykut Kocaman: Duygum... İnsanın yüreğine bir su serpilir ya, insanın kızgın yüreğine su serpilen bir durumdu. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama...