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'Daha çok zayıflamalısınız' Bu söz canından ediyordu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Moskova'da yaşayan Rus ikizler Dasha ve Masha Ledeneva, kayıtlı oldukları modellik ajansının 'daha çok kilo vermelisiniz' isteği yüzünden canından oluyordu. Zayıflıktan ayakta duramayacak duruma gelen ikizler, sonunda hastaneye kaldırıldı.

Yatılı olarak tedavi gören ikizlere anoreksiya teşhisi konuldu. Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan durumsa podyumda yaşandı. 36,8 kiloya kadar düşen Dasha, son podyuma çıkışında bitkin düşerek bir anda yere yığıldı. İşte sonrasında yaşananlar...

Model olmak için çabalarken canlarından olacaklardı

15 yaşındaki Rus ikizler, kayıtlı olduğu modellik ajansının “kilo vermelisiniz” isteğinden sonra anoreksiyaya yakalandı. Zayıflıktan ayakta durmakta bile zorlanan ikizler, acilen hastaneye yatırıldı iyileşmeye başladı.
Moskova'da yaşayan Rus catwalk kızları Masha ve Dasha Ledeneva'ya anoreksiya teşhisi kondu.
Ajanslarının, genç kızlara başarılı bir kariyer için kilo vermeleri gerektiği konusunda baskı yapması üzerine Dasha 36,8 kiloya düştü. Dasha, son podyum yürüyüşünde yere yığıldı, ikizler hastaneye götürüldü.
Doktor aşırı kilo kaybı nedeniyle kalplerinin tehlikede olduğunu söyledi.
Masha ve Dasha 15. yaş gününü ve moda festivalinin büyük bir kısmını hastanede geçirdi.
Masha, 50 kiloya yükseldiği zaman ikisine de 6-7 kilo vermeleri söylenmişti. Dasha, kız kardeşinden daha zayıftı ama kendisinin de kilo vermesi gerektiğini düşündü.
İkizler eskiden anoreksiyaya yakalanan eski Rus TV yıldızı Marina Kokhno'ya teşekkür etti. Kokhno, geçmişte anoreksiyaya üstün geldi ve Instagram'da bu pozu paylaşıp şöyle yazdı: Dün bir mucize oldu, ikizler hastaneden taburcu edildi.
Kızların ne kadar ağır durumda olduğunu ve anoreksiya teşhisi konduğunu hatırlıyorsunuz. Bugün hepimiz birlikte pizza yedik. Masha ve Dasha şimdi hayatlarının yeni, en mutlu ve sağlıklı dönemine hazırlanıyor.
Dasha, Kokhno'ya "zor zamanlarında" destek verdikleri için övgüde bulundu ve şunları söyledi:
"Bu deneyim bize hayatı nasıl seveceğimizi ve gerçek dostlarımızın kim olduğunu gösterdi. "Teşekkürler Maria Kokhno! Sen en iyisin. Harika hissediyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
model rusya anoreksiya

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