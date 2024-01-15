MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Daha da gitmem Davos’a!" diyerek hesabı paylaştı! Armağan Çağlayan fiyatlara sitem etti

"Daha da gitmem Davos’a!" diyerek hesabı paylaştı! Armağan Çağlayan fiyatlara sitem etti

15.01.2024 07:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Armağan Çağlayan takipçilerine de yanıt vermeyi ihmal etmedi.

"Daha da gitmem Davos’a!" diyerek hesabı paylaştı! Armağan Çağlayan fiyatlara sitem etti

Youtube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan sosyal medyada da oldukça aktif. Gündemi yakından takip eden ünlü isim son olarak döner yediğine pişman oldu.

Döner hesabını paylaşan Armağan Çağlayan "Nas Ekonomisi ve döner fiyatları" başlığıyla dikkat çekti.

sdfsdfs

"Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos’a!" yazdı.

Göğüs ve bacak dekolteli poza bomba yorum Göğüs ve bacak dekolteli poza bomba yorum

Bir takipçi ise "Kimse gitmesin 1 ay, bir ay sebzeleri tane olarak alsın fiyatlar nasıl düşecek" yazınca ona da sessiz kalamadı.

Armağan Çağlayan bu yoruma "Türkiye’de yaşanan “talep enflasyonu” değil hanımefendi. Dediğiniz durum ancak talep enflasyonu yaşanan ülkelerde olur" yanıtını verdi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Lütfen ona vur!" Canlı yayında şoke eden anlar"Lütfen ona vur!" Canlı yayında şoke eden anlar
Şeyma Subaşı iddialara göre yeni aşka yelken açtı! "Yine zengin bulmuş"Şeyma Subaşı iddialara göre yeni aşka yelken açtı! "Yine zengin bulmuş"
Göğüs ve bacak dekolteli poza bomba yorumGöğüs ve bacak dekolteli poza bomba yorum
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt gündem oldu

Kuryeler aylık 100 bin TL mi kazanıyor? Verdiği yanıt gündem oldu

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu!

Şeyma Subaşı iddialara göre yeni aşka yelken açtı! "Yine zengin bulmuş"

Şeyma Subaşı iddialara göre yeni aşka yelken açtı! "Yine zengin bulmuş"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.