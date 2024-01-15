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  4. Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?"

Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?"

15.01.2024 07:11 | Son Güncelleme:
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Son dönemde estetik üstüne estetik yaptıran ve bir hayli değişen Songül Karlı göğüslerini de küçülttürmüştü. Verdiği pozlarla adından söz ettiren türkücü ve sunucunun son haline yorum yağdı. Karlı göğüs ve bacak dekoltesiyle dikkat çekti.

Son dönemde sık sık estetik yaptıran Songül Karlı değişimiyle adından söz ettiriyor. "Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için" diyerek göğüs estetiği yaptırdığını da söyleyen Karlı yine olay oldu.

Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Kalça operasyonu da geçirdiği iddia edilen türkücü ve sunucuyu görenler şaştı kaldı.

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"ESTETİK BİR İHTİYAÇ"

Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna "27 yaşındaki karımdan gençsiniz", "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?", "Songül Karlı olduğuna emin misin?" yorumları yağdı.

Songül Karlı "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Hadise dekolte yaşında
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