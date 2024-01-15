Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli pozuyla olay oldu! "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?"

Son dönemde sık sık estetik yaptıran Songül Karlı değişimiyle adından söz ettiriyor. "Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için" diyerek göğüs estetiği yaptırdığını da söyleyen Karlı yine olay oldu.

Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Kalça operasyonu da geçirdiği iddia edilen türkücü ve sunucuyu görenler şaştı kaldı.

"ESTETİK BİR İHTİYAÇ"

Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna "27 yaşındaki karımdan gençsiniz", "Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz?", "Songül Karlı olduğuna emin misin?" yorumları yağdı.

Songül Karlı "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.

