'Daha fazla ne olabilir' derken, Cristiano Ronaldo'ya darbe üstüne darbe geliyor! Bruno Fernandes'in ardından Manchester United'dan şoke eden hamle...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı. Portekizli yıldız Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.

POSTERİNİ KALDIRDILAR

'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki 'ikonik' 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.

WHATSAPP GRUBUNDAN ATILDI

Öte yandan İngiliz basınının iddiasına göre; Cristiano Ronaldo, yöneticiliklerini Harry Maguire ve Scott McTominay'in yaptığı WhatsApp grubundan atıldı.

"SADECE TEN HAG DEĞİL..."

Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

"ONA SAYGIM YOK"

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.

BRUNO FERNANDES GÖRMEZDEN GELMİŞTİ

Cristiano Ronaldo, verdiği röportajların ardından Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tutmuştu. Kampta Manchester United'dan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile buluşan Ronaldo, soyunma odasına gelen Fernandes'e elini uzattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun soğuk tavrı karşısında şaşkına dönmüştü. Yaşanan bu soğuk karşılaşma anı sosyal medyada gündem olurken, Bruno Fernandes'in bu tavrı büyük tepki çekmişti.

