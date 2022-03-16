Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi ne zaman çekildi? Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dram, suç, romantik türündeki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin senaryosu Michael Brandt, Derek Haas tarafından kaleme alındı. Çok beğenilen film serilerinden olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin devam filmi Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'dır. İşte Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi hakkında detaylar...

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ KONUSU NEDİR?

Polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yaparsa sicilinin temizleneceğini söyler. Görev, kirli para naklini gerçekleştiren Miamili iş insanı Carter Verone'u yakalamaktır. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O'Connor, aynı zamanda casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker

Amaury Nolasco

Devon Aoki

Cole Hauser

Eva Mendes

Ludacris

Tyrese Gibson

James Remar



