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Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi ne zaman çekildi? Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu nedir, oyuncuları kimler?

16.03.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında büyük üne kavuşmuş Hızlı ve Öfkeli film serisinin devamı olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi 18 Temmuz 2003'de gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda John Singleton'un oturduğu Daha Hızlı Daha Öfkeli 236 milyon 350 bin 661 dolar hasılat elde etti. Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin başrolünde Paul Walker yer aldı.

Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi ne zaman çekildi? Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dram, suç, romantik türündeki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin senaryosu Michael Brandt, Derek Haas tarafından kaleme alındı. Çok beğenilen film serilerinden olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin devam filmi Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'dır. İşte Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi hakkında detaylar...

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ KONUSU NEDİR?

Polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yaparsa sicilinin temizleneceğini söyler. Görev, kirli para naklini gerçekleştiren Miamili iş insanı Carter Verone'u yakalamaktır. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O'Connor, aynı zamanda casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker
Amaury Nolasco
Devon Aoki
Cole Hauser
Eva Mendes
Ludacris
Tyrese Gibson
James Remar


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