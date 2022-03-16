Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi ne zaman çekildi? Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dram, suç, romantik türündeki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin senaryosu Michael Brandt, Derek Haas tarafından kaleme alındı. Çok beğenilen film serilerinden olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin devam filmi Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'dır. İşte Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi hakkında detaylar...
Polislikten ihraç edilen Brian O'Conner, bir yarışta yakalanır. Eski şefleri, Brian'a verecekleri görevi yaparsa sicilinin temizleneceğini söyler. Görev, kirli para naklini gerçekleştiren Miamili iş insanı Carter Verone'u yakalamaktır. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O'Connor, aynı zamanda casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar.
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