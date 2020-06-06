Daha iyi kabaran börekler için bu yöntemleri uygulayın! Soda, yufka...

İster hazır yufkadan olsun, ister el açması... Börek her haliyle gönülleri fetheder. Hazır yufkayla börek yaptığınız zaman bazı tüyolara dikkat ederseniz börekleriniz daha kıvamlı ve lezzetli olur. Peki, nedir börek yapmanın püf noktaları? Hazır yufka ile börek yapmak kolay görünür ama nasıl kabaracak bu börekler? İşte lezzetli börekler için ipuçları…

YUFKA SEÇERKEN DİKKAT EDİN



Eğer böreklerin lezzetli olmasını ve puf puf kabarmasını istiyorsanız taze yufka kullandığınızdan emin olun. Bayat, açıkta beklemiş yufkaları almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Günlük yufka tercih etmek en doğrusu olur.

KULLANDIĞINIZ MALZEMELER DE ÖNEMLİ



Böreğin içini hazırlarken kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında ve taze olmasına dikkat edin. Aksi takdirde börekten istediğiniz lezzeti almanız mümkün olmaz. Eğer taze malzemeler kullanırsanız börekler her zamankinden daha fazla kabaracak ve daha lezzetli olacaktır.

İŞİN SIRRI: SODA



Hazır yufka veya el açması fark etmez. Eğer böreklerin kabarmasını istiyorsanız yufkaların arasına süreceğiniz sosta soda kullanmalısınız.