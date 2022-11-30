Daha lezzetli bir tarif yok! Karnabahar graten tarifi! Karnabahar graten nasıl yapılır?

Karnabahar faydalarıyla şaşırtan kış sebzeleri arasında bulunuyor. Faydalarına rağmen birçok insan karnabahardan hoşlanmıyor. Ancak karnabahar graten karnabahar sevmeyenlerin bile bayılacağı tarifler arasında bulunuyor. Bol soslu karnabahar graten nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu karnabahar graten tarifine göz atabilirsiniz.
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