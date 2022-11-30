Daha lezzetli bir tarif yok! Karnabahar graten tarifi! Karnabahar graten nasıl yapılır?

Sağlıklı ama lezzetli bir tarif arıyorsanız karnabahar graten tam size göre! Gelen kalabalık misafirlerinize de çıkarabileceğiniz karnabahar grateni yiyen herkes hayran kalıyor.

MALZEMELER 1 adet küçük boy karnabahar

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

TARİF Karnabaharı çiçeklerine ayırın bir tencereye yerleştirin.

Karnabaharın üzerine su ekleyerek diri kalacak şekilde haşlayın.

Haşlama işleminden sonra karnabaharın suyunu süzün ve fırın tepsisine dizin.

Bir kabın içerisine yumurta, un, süt sıvıyağ, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız karışımı karnabaharların üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında karnabaharları yaklaşık 30 dakika pişirin.

30 dakika sonunda karnabaharları çıkartın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Tekrar fırına atın ve kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

