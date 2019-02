Daha lezzetli kahvaltılar için: Pancake yaparken hepimizin düştüğü 6 hata

Dışarıda yediğiniz o yumoş pancake'leri evinizde bir türlü tutturamıyor musunuz? Hemen bu 6 maddeyi okuyun ve ünlü restoranlardaki pancake'leri kendi mutfağınızda pişirin.

Hata: Doğrudan tavaya yağ dökmek

Yapılan en sık hatadır. Lezzetli ve eşit bir şekilde pişmeleri için tavanın tamamının yağlanması gerekir. Yağı şişeden dökmek yerine kağıt havlu kullanarak tavaya yayın. Böylelikle yağı düzenli bir şekilde dağıtacaksınız. Altın gibi pişmiş krepler hazır bile!

Hata: Hamuru fazla karıştırmak

Şunu unutmayın sevgili okur, hamuru fazla karıştırdığınızda pancake'ler kabarık olmak yerine sönmüş bir duruma geleceklerdir. Puf puf kabvaran pancake'ler için hamuru fazla karıştırmayın.

Hata: Çok erken çevirmek

Pancake'te kabarcıklar oluşmaya başladığı an çevirmek en doğrusu. Delikler oluştuğu an çevirin. Böylelikle her iki tarafı da eşit pişecektir.

Hata: Hamuru erkenden hazırlamak

Hamuru hazırlayıp bir kenarda bırakıp, başka işlere devam edebilirsiniz. Bu durum mantıklı gibi gözükse de aslında lezzetsiz pancake pişirmenize neden olur. Kuru ve ıslak malzemeler karıştırığında çok beklememeli.

Hata: Doğrudan kaseden tavaya dökmek

Bu durum düzgün boyutlu ve şekilli pancake yapmanızı zorlar. Ölçüm kabı kullanmak en doğrusudur. Rastgele miktarda dökmek yerine tutarlı olması eşit pişmiş pancake'ler için önemli. Hatta bunun için şişelerden yardım alabilirsiniz.

Hata 6: Yanlış tava kullanmak

Düz yüzeye sahip tavalar pancake pişirmek için idealdir. Tavanın ısıyı eşit bir şekilde dağıtması önemli. Yapışmaz tava kullanmak çok çok önemli...